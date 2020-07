Rainer Zimmermann verlässt Verwaltung der Stadt Wetter

Wetter. Knapp 47 Jahre hat Rainer Zimmermann bei der wetterschen Verwaltung Dienst getan. Und kann sich an viele Projekte und Entwicklungen erinnern.

„Wenn Du die Prüfung geschafft hattest, musstest Du ins Meldeamt“, blickt Rainer Zimmermann, der nach knapp 47 Jahren in den Ruhestand geht, schmunzelnd auf seine Anfänge bei der Stadt Wetter zurück.

Und so begann Rainer Zimmermann, seit dem Jahr 2002 Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, nach seiner Ausbildung zum Stadtassistenten im mittleren Dienst zunächst tatsächlich im Meldeamt. Seitdem ist viel passiert: „Verwaltung ist ja vielseitiger als man dem ersten Anschein nach denkt. In meiner Dienstzeit habe ich u.a. Personalausweise ausgestellt, Führerschein- und Fischereianträge entgegen genommen, Grund- und Vergnügungssteuern festgesetzt und Sozialhilfe ermittelt und gewährt“.

Von 1990 bis 1993 absolvierte er die Fachhochschule für Verwaltung und entschied sich danach für den Bereich der Wirtschaftsförderung. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Wirtschaftsförderer entstand „Auf der Bleiche“ das erste Gewerbegebiet in Wetter.

Nachfolger ist bereits gefunden Das Bewerbungsverfahren für die Stelle des Leiters der Wirtschaftsförderung ist bereits abgeschlossen und ein Nachfolger steht fest. Wer das sein wird, verrät die Stadtverwaltung jedoch noch nicht. Der Bewerber stehe derzeit noch in einem anderen Arbeitsverhältnis, daher müsse darauf Rücksicht genommen werden. Dennoch ist die Stelle nicht verwaist und die Arbeit läuft auf. Im Gegenteil: Das Team der Wirtschaftsförderung teilt sich die Arbeit derzeit untereinander auf, damit die begonnen Projekte weiter vorangetrieben werden, bis der neue Chef oder die neue Chefin den Dienst antritt. Zudem hat die Wirtschaftsförderung tatkräftige Unterstützung seitens des Stadtmarketings. Dort gibt es bekanntlich seit etwa einem Jahr mit Thorsten Keim auch einen neuen hauptamtlichen Geschäftsführer.

Interessante Parallele: Auch mit seinem Abschied als Wirtschaftsförderer ist ein Gewerbegebiet verbunden: „Der Gewerbepark Schwelmer Straße ist jetzt in der Umsetzung. Ich freue mich für Wetter und weiß dieses Projekt in guten Händen.“

REME als besonderes Projekt

Immer wieder gerne blickt Zimmermann auf ein ganz besonderes Projekt zurück. Nach dem Rückzug der britischen Rheinarmee, die in der Harkortstadt bis 1993 eine Panzerreparaturwerkstatt betrieb, stellte sich die Frage: Was machen wir mit der Fläche? Wie kann man die Gebäude für eine Nachnutzung verwenden? Das REME-Areal war bis dato quasi ein verbotenes Gelände. „Das war britisches Hoheitsgebiet, da konnte man höchstens an Tagen der offenen Tür einen kleinen Blick rein wagen“, so Zimmermann. „Das war hochinteressant, als wir uns das Gelände und die Hallen detailliert vor Ort angeschaut haben. So gab es in einer Werkstatthalle kein Licht, da haben wir mit Taschenlampen den Keller erkundet.“ Schließlich, nach einem Vertrag mit der Projektentwicklungsgesellschaft des Landes, entwickelte die Stadt das Gelände zum Gewerbegebiet Schöntal.

Lange Stadtmarketing-Vorstand

Seit dem Jahr 2002 ist Rainer Zimmermann Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung. Daneben war er auch langjährig im Vorstand des Stadtmarketings und im Vorstand der Werbegemeinschaft Alt-Wetter aktiv. Ein „ganz besonders prägendes Erlebnis“ war in dieser Zeit die erfolgreiche Teilnahme an dem Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“ im Jahr 2012. „Beworben hatten wir uns ein Jahr zuvor mit großer Unterstützung der Sparkasse. Wir haben mit vier verschiedenen Veranstaltungen rund um die Sinne Hören, Riechen, Sehen und Schmecken die Innenstadt in Alt-Wetter bespielt. Insbesondere die kulinarische Zeitreise war toll, da war die Innenstadt voll“, so Zimmermann, der rückblickend resümiert: „In dem Jahr haben wir ja auch noch das Seefest organisiert. Es war anstrengend, aber fantastisch. Ab in die Mitte war eine prägende Veranstaltung für die folgende Stadtentwicklungsmaßnahme in der Innenstadt.“

Bürgermeister Frank Hasenberg dankte Rainer Zimmermann für seine über vier Jahrzehnte geleisteten Dienste in der städtischen Verwaltung.

„Rainer Zimmermann hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter geprägt und war mit seiner hohen Fachkompetenz und sehr menschlichen, sympathischen Art jemand, den ich und viele seiner Kolleginnen und Kollegen hier im Rathaus und in der Verwaltung vermissen werden“, erklärt der Bürgermeister.

Und gibt es schon Pläne für den Ruhestand? „Ich freue mich jetzt erst einmal auf mehr Zeit für mich und meine Familie“, so Rainer Zimmermann. Mehr Zeit für den heimischen Garten und die ein oder andere ausgiebige Tour mit dem Motorroller gehören für den Neu-Ruhrständler natürlich auch dazu…