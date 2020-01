Rare Modellspielzeug-Sammlerstücke im Stadtsaal Wetter

Willi Breidenbach ist der Organisator des Modellspielzeugmarktes im Stadtsaal Wetter. Rund 25 Händler aus ganz Deutschland hat der Ochtruper in die Ruhrstadt geholt. Nach 2017 ist es bereits der zweite Markt im Stadtsaal. Breidenbach selbst ist ebenfalls mit einem Stand vertreten. Jeder Händler hat sich auf seine Art spezialisiert.

Der Veranstalter bietet an seinen Tischen Modelleisenbahnen und Autos aus den 50er- und 60-Jahren an. Darunter auch sehr seltene Modelle. „Diese Märklin-Lok ist eigentlich für den schwedischen Markt hergestellt worden und war in Deutschland erst nicht so begehrt“, erzählt er und deutet dabei auf eine grüne Lok, die noch auf der originalen roten Verpackung liegt. Sie kam 1958 auf den Markt.

285 Euro für eine Lok aus Schweden

Damals wollten die deutschen Käufer aber hauptsächlich Modelle haben, die auch in Deutschland wirklich auf den Schienen zu sehen waren. Das schwedische Modell war da nicht so gefragt. Das kommt ihr aber heute zugute. „Von dieser Lok gibt es nur noch wenige in dem Zustand. Sie hat vier Treppen und ist damit wesentlich bruchgefährdeter als andere Modelle“, erläutert Breidenbach. Das macht sich natürlich auch beim Preis bemerkbar. 285 Euro steht auf einem kleinen Schild an der Lok.

Sie ist jedoch nicht die einzige Rarität, die Breidenbach am Sonntag im Stadtsaal ausstellt. Auf der linken Seite des Tisches sind Loks der Firma Fleischmann zu sehen. Darunter auch zwei Stück, die ursprünglich für den amerikanischen Markt gefertigt wurden. Auch sie haben noch einen Originalkarton und sogar noch einen Anhängerwaggon dabei. Neben den verschiedenen Fahrzeugen, bietet Breidenbach aber auch Zubehör wie beispielsweise kleine Häuser an. „Die sind noch aus Holz gefertigt, nicht wie heute aus Plastik“, erläutert er. Mit fünf Euro pro Stück sind sie dann auch deutlich erschwinglicher als die Liebhaber- und Sammlerfahrzeuge.

Enkel vermisst aufgebaute Eisenbahn

Während sich Breidenbach den interessierten Käufern an seinem Stand zuwendet, machen drei Interessenten eine erste Verschnaufpause. Opa Lothar Merten, Vater Volker Kubeth und Sohn Jan sind in den Stadtsaal gekommen, um das Angebot zu sichten. Lothar Merten sammelt schon seit über 40 Jahren Modelleisenbahnen. Wirklich damit gespielt hat er jedoch nicht, wie er verrät. „Die sind nach dem Kauf einmal eine Runde auf der Anlage gefahren und danach direkt in die Vitrine gekommen“, so Merten. „Wenn ich den Wert der Lokomotiven zusammenrechne, komme ich auf rund 2000 Euro“, schätzt er. Da er jetzt aber nicht mehr so gut auf dem Dachboden herumklettern kann, soll Enkel Jan die guten Stücke erben. Der ist ganz begeistert von Opas Loks. Auf dem Modellspielzeugmarkt im Stadtsaal jedoch fehlt ihm etwas. „Hier ist keine Modelleisenbahn-Landschaft aufgebaut“, bedauert er.

Das wiederum hat zwei Gründe. Der Markt ist nur für einige Stunden am Sonntag im Stadtsaal geplant. Die Aufbauzeit für eine solche Landschaft wäre einfach zu hoch. Davon abgesehen fehlt es einfach an Platz im Stadtsaal. Immerhin gibt es eine kleine Teststrecke, auf der die Loks auf ihre Funktionstüchtigkeit hin ausprobiert werden können und die wird fleißig von den interessierten Käufern genutzt. Schließlich soll am Ende kein Zugunglück mit nach Hause genommen werden.