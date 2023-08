Raser im Visier: Blitzer stehen in Wetter und Herdecke

Ennepe-Ruhr. Tempo runter: Überhöhte Geschwindigkeit gilt als Unfallursache Nr. 1. Hier wird in Herdecke und Wetter wieder geblitzt.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis nach eigenen Angaben regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer. Für die Zeit vom 21. bis 25. August kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an: Montag, 21. August, Breckerfeld: L 528, Klevinghauser Str., Hansering, Frankfurter Str.; Wetter: Vogelsanger Str., Esborner Str., An der Kohlenbahn, Von-der-Recke-Str., Trienendorfer Str.;

Blitzer am Herdecker Bach

Dienstag, 22. August Herdecke: Wittbräucker Str., Wittener Landstr., In der Schlage, B 226, Auf dem Schnee; Schwelm: Beyenburger Str., Linderhauser Str., Berliner Str., Hagener Str., Winterberger Str.; Mittwoch, 23. August, Hattingen: Holthauser Str., Habichtstr., Bredenscheider Str., Feldstr, Friedrichstr.; Gevelsberg: Eichholzstr., Milsper Str., Asbecker Str., Am Susewind, Schwelmer Str.; Donnerstag, 24. August Sprockhövel: Wittener Str., Schmiedestr., Wittener Str., Quellenburgstr.; Herdecke: Herdecker Bach, Wittbräucker Str., Am Ossenbrink, Wittener Landstr., In der Schlage Freitag, 25. August Ennepetal: Schlagbaum, Wilhelmstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter