An der Ender Talstraße ist es eng für Radfahrer.

Verkehr Rat Herdecke wünscht sicheres Radfahren an Ender Talstraße

Herdecke. Die Politiker wünschen es, und die Bürger auch: Ein separater Radweg soll die Fahrt entlang der Ender Talstraße sicherer machen.

Der Rat der Stadt Herdecke hat sich in seiner letzten Sitzung mit einer großen fraktionsübergreifenden Mehrheit dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung mit den Nachbarstädten und den zuständigen Behörden Kontakt aufnimmt, um den Bau eines separaten Radweges an der Ender Talstraße voranzubringen.

Auch Bürgerinnen und Bürger unterstützen diesen Beschluss. Auf Initiative der Herdecker CDU-Fraktion haben CDU, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP eine Unterschriftenaktion für einen Radweg an der Ender Talstraße durchgeführt. Gemeinsam sammelten sie Unterschriften und erhielten innerhalb weniger Tage von mehr als 200 Bürgern ein positives Feedback.

Bitte um kurzfristige Umsetzung

Die Ender Talstraße ist als Kreisstraße in der Zuständigkeit des Ennepe-Ruhr-Ruhr-Kreises. Deshalb wurde die Unterschriftenliste von Doris Voeste und Oliver Tiefmann (beides Mitglieder der CDU-Fraktion) im Namen der Initiatoren an den Landrat Olaf Schade übergeben. Verbunden war die Übergabe mit der Bitte, dass der Kreis dieses Projekt nicht nur in den neuen Verkehrsentwicklungsplan aufnimmt, sondern vielleicht auch eine Möglichkeit zur kurzfristigen Umsetzung findet.

Den Bürgerinnen und Bürgern der Städte Herdecke, Wetter, Witten und Bochum wird mit diesem Radweg eine kurze, sichere Verbindung durch das Ruhrtal in die Nachbarstädte angeboten. Zwischen den Städten bestehen viele Verflechtungen bei Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kultur und Sport. Dieser neue Radweg soll die Möglichkeit geben, sich aufs Fahrrad zu schwingen, das Auto stehen zu lassen und sicher anzukommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter