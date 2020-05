Rathaus Wetter: An der Klingel bitte warten

Bisher war das Rathaus für den Publikumsverkehr gesperrt, das wird auch weiter so bleiben. Aber es werden Termine vergeben.

Wetter. Die Stadtverwaltung Wetter ist aufgrund der Coronavirus-Gefährdung für den normalen Publikumsverkehr nach wie vor geschlossen. Ab sofort können aber wieder persönliche Termine über den Notdienst hinaus wahrgenommen werden.

Dafür sind allerdings neben den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen folgende Regeln leider unumgänglich: Das Betreten der Verwaltungsgebäude ist nur mit einem Termin möglich (maximal zwei Personen pro Termin). Bitte betätigen Sie die Klingel und warten Sie, bis Sie am Eingang abgeholt werden. Innerhalb des Gebäudes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eventuelle Gebührenzahlungen können nur bargeldlos mit Karte erfolgen.

Daten werden aufgenommen

Die Stadtverwaltung weist ferner darauf hin, dass die Daten der Bürger aufgenommen werden (Name, Anschrift und Telefonnummer, Dauer des Aufenthalts). Das ist notwendig, um beim Vorliegen eines bestätigten Corona-Verdachtsfalles Kontaktpersonen ausfindig machen zu können.

Die Verwaltung bittet um Verständnis dafür, dass der Termin verschoben werden muss, wenn Sie oder eine in Ihrem Haushalt lebende Person Erkältungssymptome aufweisen. Bürger, die einen Termin vereinbaren wollen, können dies telefonisch oder per E-Mail über 8400, per E-Mail an stadtverwaltung@stadt-wetter.de oder über das Kontaktformular auf der städtischen Homepage (www.stadt-wetter.de) tun. Die Stadt bedauert diese Einschränkungen, und hofft auf Verständnis.