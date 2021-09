Zur Orthopädischen Klinik Volmarstein rückt am Freitagmorgen die Freiwillige Feuerwehr aus.

Feuerwehr Rauchmelder in Volmarsteiner Klinik löst aus

Wetter. Vier Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Wetter rücken am Freitagmorgen zur Orthopädischen Klinik Volmarstein aus.

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel, Wengern und Esborn der Freiwilligen Feuerwehr Wetter wurden am frühen Freitagmorgen um 4.20 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Orthopädischen Klinik Volmarstein alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte in der Lothar-Gau-Straße eingetroffen waren, konnte durch den Einsatzleiter festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im ersten Obergeschoss im Bereich der Verwaltung ausgelöst hatte.

Kontrolle mit Wärmebildkamera

Durch den Angriffstrupp wurde der Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Ein Auslösegrund konnte allerdings nicht festgestellt werden, und der Einsatz wurde daraufhin beendet. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

Die Löscheinheit Wengern wurde am Freitag um 7.03 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Elbergweg alarmiert. Vor Ort waren keine Maßnahmen erforderlich und der Einsatz wurde nach einer halben Stunde abgebrochen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter