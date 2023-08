Rauchmelder schlagen im Industriebetrieb Alarm

Wetter. Gleich zweimal sind Rauchmelder der Grund für den Einsatz der Feuerwehr Wetter. Einmal piepte es in einer Intensivpflege-WG.

Weil ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen hatte, rückte die Löscheinheit Alt-Wetter am Montag um 19.36 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße aus. Nachbarn hatten den Warnton wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Erkundung durch den Angriffstrupp ergab, dass in einer derzeit leerstehenden Intensivpflege-Wohngemeinschaft ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach 30 Minuten abgebrochen.

Brandmeldeanlage ausgelöst

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Dienstag um 8.06 Uhr zu einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Hier hatte ein Rauchmelder die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Erkundung in dem entsprechenden Bereich ergab, dass keinerlei Gefahr bestand. Die Einsatzstelle wurde dem Sicherheitsbeauftragten übergeben, und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

