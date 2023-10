RE 4: Großbaustelle der Bahn betrifft auch Pendler in Wetter

Wetter/Hagen. Ab dem 25. Oktober erneuert die Deutsche Bahn großflächig Gleise. Folge: Es kommt zu Zugeinschränkungen ab Hagen wie etwa beim Regionalexpress 4.

Eine Großbaustelle der Deutschen Bahn wirkt sich bald auch auf den Zugverkehr in Wetter aus. Ab dem 25. Oktober kommt es wegen massiver und kilometerlangen Schäden an Gleisen rund einen Monat lang auf verschiedenen Strecken zu Beeinträchtigungen, vor allem zwischen Hagen und Köln beziehungsweise Düsseldorf.

Die Deutsche Bahn kündigt von Mittwoch, 25. Oktober, bis Sonntag, 26. November, umfangreiche Arbeiten an den Schienen an. Allein zwischen Hagen und Schwelm tauscht die DB mehr als 5000 Schwellen auf einer Länge von 3,1 Kilometern aus. „Grund ist ein Herstellerfehler“, wie die Bahn mitteilt – es liege an dieser Stelle kein Verschleiß oder äußerer Einfluss vor. „Bis die Schwellen erneuert sind, fahren die Züge über die betroffenen Stellen mit geringerer Geschwindigkeit“, schreibt die Bahn zu diesem Produktionsfehler mit Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Regionalexpress 4 betroffen

Dazu kommen vor allem im Raum Wuppertal weitere Baustellen auf den Strecken, denn die Bahn bessert den Oberbau – also Schienen, Schwellen und Schotter – auf einer Gesamtlänge von etwa sieben Kilometern aus. „Da der Verkehr auf der Schiene in den vergangenen Jahren zugenommen hat, ist der Ausbesserungsbedarf groß. Darüber hinaus haben Starkregenereignisse der vergangenen Jahre die Infrastruktur durch die Tallage Wuppertals enorm belastet, zuletzt beim Hochwasser 2021“, erläutert Jürgen Ptaszyk, Leiter der Instandhaltung bei der DB Netz im Raum Düsseldorf. „Jetzt müssen wir aber einmal richtig in die Gleise, um unsere Technik für einen längeren Zeitraum in Ordnung zu bringen.“ All das kostet zwölf Millionen Euro.

Von Montag, 6. November, bis 13. November (jeweils 5 Uhr) sind die Ferngleise gesperrt. Passagiere, die in Wetter ein- oder aussteigen, sollten sich die Auswirkungen auf der Linie RE 4 anschauen: Dieser Regionalexpress von Dortmund nach Aachen fällt zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen Hauptbahnhof komplett aus. Es fahren weiter S-Bahn-Züge zwischen Vohwinkel und Hagen Hbf. Während der Bauarbeiten halten vom 25. Oktober bis 13. November keine Fernverkehrszüge an den Bahnhöfen in Hagen, Wuppertal und Solingen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter