Mehr als zwei Jahre ist es her, dass Hubertus Schmalor den Stuhl als Schulleiter der Realschule am Bleichstein in Herdecke geräumt hat und in den Ruhestand gegangen ist. Jetzt sieht es so aus, als sei doch endlich ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden.

„Aktuell läuft die Beteiligung des Personalrates“, so Christoph Söbbeler, Pressesprecher des Regierungspräsidiums in Arnsberg, auf die Frage nach dem aktuellen Stand der Stellenbesetzung. Die Beteiligung des Personalrates sei der letzte Schritt vor der Bestellung, so Söbbeler weiter. Das Verfahren ist also so weit wie bisher noch nie.

Bei einem ersten Ausschreibungsverfahren hatte es zwar Bewerber gegeben, am Ende war die Ausschreibungsrunde aber nicht erfolgreich gewesen. Damals war die Bezirksregierung auch auf Schulleiter von aufgelösten Realschulen zugegangen, die im Moment keine Leiterstelle bekleiden. Das war auch in der folgenden Runde der Fall.

Starttermin noch offen

Bereits im Sommer vor zwei Jahren hatte Söbbeler in Aussicht gestellt, dass es noch Monate bis zur Nachbesetzung dauern könne. Es sei „kein ganz einfaches Unterfangen“, Schulleiter zu finden. Auch wenn das besonders für Grundschulen gelte, existiere das Problem „punktuell aber auch für weiterführende Schulen“ wie die Realschule.

Herdecke Wetter Eine der letzten Realschulen Während vielerorts Realschulen ausgelaufen und durch Sekundarschulen ersetzt worden sind, hat Herdecke an dieser Schulform festgehalten. Auch weil es im Umland weniger Realschulen geworden sind, kommt die Schule in Herdecke auf gute und die Prognosen übertreffende Anmeldezahlen.

Vor knapp einem Jahr sprach Söbbeler von einer „misslich langen Zeit“, kündigte aber auch eine neuerliche Ausschreibung an. Nun ist eine Bewerbungsrunde kurz vor dem Abschluss. Einen konkreten Zeitpunkt für den Start des neuen Schulleiters oder der Schulleiterin kann das Regierungspräsidium nicht nennen. Grundsätzlich könnte dieser Zeitpunkt noch innerhalb des laufenden Schuljahres liegen – abhängig davon, wie der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Schmalor aktuell verpflichtet sei.