Redaktion ist am Mittwoch in Herdecke zu Gast

Herdecke. Die Sommertour soll Lesern die Gelegenheit geben, mit der Redaktion ins Gespräch zu kommen. Heute macht die Redaktion Station in Herdecke.

Der Ruhrtalradweg und die Wiesen in Herdecke haben zuletzt viele Schlagzeilen aufgrund der Gänse-Population und ihrer Hinterlassenschaften gemacht. Doch wie ist denn eigentlich die Aufenthaltsqualität dort wirklich? Kann man dort auch arbeiten?

Bank an der Ruhr

Das erforscht Redakteurin Elisabeth Semme im Rahmen der Sommertour der Lokalredaktion. Sie wird von 13 bis 15 Uhr auf der Bank an der Ruhr unterhalb der Minigolfbahnen des Zweibrücker Hofs Platz nehmen. Den Laptop im Gepäck freut sie sich darauf, mit Lesern und Passanten ins Gespräch zu kommen, interessante Geschichten und Themenanregungen aufzunehmen.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Zur Erinnerung: Die Redaktion besucht in den Sommerferien an jedem Mittwoch einen anderen Ausflugsort am Wasser in Wetter und Herdecke. Frei nach dem Motto „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ rücken die schönsten Plätze am Wasser in den Fokus. Welche besonderen Angebote gibt es dort? Ist der Ort auch für Familien mit Kindern geeignet? Sind Restaurants oder Biergärten in der Nähe? All diese Fragen werden beantwortet. Und bei den unterschiedlichen Orten, die die Redaktion ausgesucht hat, ist bestimmt auch der eine oder andere Tipp für alteingesessene Herdecker und Wetteraner dabei.

Mit der Redaktion ins Gespräch kommen

Für Leser besteht bei den Sommertouren immer die Möglichkeit, direkt mit den Redakteuren ins Gespräch zu kommen, Anliegen loszuwerden oder auch einfach mal bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Also keine Scheu: Von 13 bis 15 Uhr ist Elisabeth Semme vor Ort.

