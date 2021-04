Rekord-Zahl bei Mark-E-Initiative

Herdecke. Herdeckes Stromlieferant Mark-E schüttet 25.000 Euro aus. Jetzt kann für ehrenamtliche Organisationen gevotet werden.

Die Sponsoring-Initiative „Gemeinsam für Deinen Verein im Powerland!“ der Mark-E läuft trotz oder gerade wegen der derzeitigen Corona-Situation auf Hochtouren: Vom 1. März bis 16. April konnten ehrenamtliche Organisationen ihre Projektideen im Mark-E Sponsoring-Portal unter https://sponsoring.mark-e.de/ einstellen. Dabei freut sich Mark-E über eine Rekord-Teilnehmerzahl: Insgesamt wurden 54 Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Bildung fristgerecht im Portal hochgeladen. Der Verein bzw. die Organisation musste dabei neben der überzeugenden Projektvorstellung auch einen Nachweis der Gemeinnützigkeit mitbringen.

Mark-E, Herdeckes Stromlieferant, schüttet im Rahmen der aktuellen Aktion insgesamt 25.000 Euro aus. Über das Kunden-Voting prämiert Mark-E hierbei die Plätze 1 bis 25 mit Sponsoringgeldern in Höhe von 750 bis 1500 Euro. Die fünf vorgestellten Projekte mit den meisten Stimmen erhalten dabei jeweils 1500 Euro aus dem Fördertopf, die Plätze 6 bis 15 je 1000 Euro und die Plätze 16 bis 25 jeweils 750 Euro.

Voting-Code online verfügbar

Nun läuft die Voting-Phase. Alle Mark-E Kunden können hierbei mit ihrer Stimme das Projekt in der Region unterstützen, das ihnen besonders am Herzen liegt. Den Voting-Code dafür erhalten die Mark-E Kunden online unter https://www.mark-e.de/votingcode/. Hierfür müssen sie ihre Vertragskontonummer und die Postleitzahl ihres Wohnortes eingeben. Die Abstimmungsphase läuft bis Freitag, 28. Mai. Außerdem erhalten alle Kunden, die sich in der Zeit bis zum 27. Mai im Kunden-Online-Center der Mark-E neu registrieren, zusätzlich fünf Voting-Codes. Im Online-Kundencenter unter https://www.mark-e.de/online-center können Mark-E Kunden rund um die Uhr ihre Verträge und Kundendaten einsehen und bearbeiten: Dies beinhaltet beispielsweise Zählerstände, Abschläge und Rechnungen einsehen. Es ist ein persönliches Kundenkonto und nur für den/die Vertragspartner der Mark-E einsehbar.

Weitere Infos zum Sponsoring-Portal im Internet erhalten Interessierte unter https://sponsoring.mark-e.de/. Hier können sie die Projekte im Detail ansehen und auch den aktuellen Stand des Votings verfolgen.