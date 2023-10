Rentner tot: Spaziergängerin findet Vermissten nahe Heim

Wetter. Der 75-Jährige war am Freitag aus seinem Pflegeheim in Wetter aufgebrochen. Zwei Tage später fand eine Passantin ihn leblos nahe der Einrichtung.

Am Freitagnachmittag, 13. Oktober, sprach die Polizei eine Vermisstenanzeige aus: Gesucht wurde ein 75-jähriger Wetteraner, der an dem Nachmittag aus seinem Pflegeheim Haus Magdalena in Wetter-Volmarstein in eine unbekannte Richtung aufgebrochen war und nicht zurückgekehrt war. Am Sonntagmorgen, 15. Oktober, gegen 10 Uhr wurde der Vermisste tot aufgefunden, bestätigte nun die Polizei.

Sowohl am Freitag als auch Samstag war die Polizei mit Spürhunden und Hubschrauber im Einsatz und suche die Umgebung nach dem Mann ab. Gefunden wurde er jedoch am Sonntag von einer Passantin, die mit ihrer Hund Gassi ging. Er lag unweit der orthopädischen Klinik in Wetter, nahe seines Pflegeheimes. Er war sowohl an Demenz als auch an Parkinson erkrankt.

Auf Nachfrage zu der Todesursache konnte die Polizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen ausmachen.

