Reservistenkameradschaft Wetter ehrt Verstorbene

Wetter. Mit einem Gedenkantreten auf dem Harkortberg gedachten heimische Reservisten ihrer verstorbenen Kameraden.

Da das übliche Gedenken im passenden Rahmen anlässlich der jeweiligen Beerdigung durch die Pandemie verwehrt worden war, hatte die Reservistenkameradschaft Wetter (RK) in Verbindung mit der Kreisgeschäftsstelle Unna auf den Harkortberg geladen. Mit einem Gedenkantreten gedachten Kameradinnen und Kameraden aus der gesamten Kreisgruppe Unna der Verstorbenen.

Erinnerung an Mitglieder

Eberhard Beckmann starb im Alter von 69 Jahren. Er war Mitglied in der RK seit 1998 – „bekannt und ausgezeichnet für seinen Einsatz beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge“, so heißt es in einer Mitteilung der RK.

Hans-Werner Töns starb mit 71 Jahren. Er war Mitglied in der Reservistenkameradschaft seit 1972 und dann Gründer der RK Wetter im Jahre 1973 sowie langjähriger Vorsitzender der RK Wetter und der RAG Schießsport Wetter. Außerdem bekleidete er das Amt des Kreiskassenwarts seit 45 Jahren.

Karl-Heinz Braselmann ist im Alter von 71 Jahren gestorben, seine Mitgliedschaft begann 1989.

Ralf Schuller, Mitglied seit 1995, starb mit 55 Jahren.

Die anwesenden Kameradinnen und Kameraden bekundeten, dass sie die Verstorbenen als Vorbild in Erinnerung behalten und ihnen ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Neuer Vorstand gewählt

Im Vorfeld hatten die Reservisten einen neuen Vorstand gewählt. Folgende Mitglieder kümmern sich nun um diese Belange: Vorsitzender ist Michael Tolksdorf, 1. Stellvertretender Vorsitzender Lars Melsa, 2. Stellvertretender Vorsitzender Reinhold Pech, Kassenwart Dieter Lüth, Schriftführer Thorsten Michaelis. Revisoren sind Friedhelm Schulte und Michael Kaluza.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter