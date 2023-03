Restaurants in Wetter und Herdecke: Hier die Möglichkeiten

Egal ob alleine, zu zweit oder in einer Gruppe – in Herdecke und Wetter kann jeder Bier, Schnitzel, Pizza und Co. vor Ort genießen.

Wetter/Herdecke. Besonderer Anlass oder leerer Kühlschrank? Wer in Wetter und Herdecke ordentlich essen gehen will, hat reichlich Auswahl. Hier die Übersicht.

Steak, Tapas oder das gutbürgerliche Schnitzel – In Wetter und Herdecke ist für jedes Essens-Gelüst das passende Restaurant dabei. In unserer Übersicht listen wir viele Möglichkeiten auf, sich in Wetter und Herdecke kulinarisch verwöhnen zu lassen.

L’Osteria Da Roberto in Volmarstein

Leckeres Essen, einladendes Ambiente und authentische italienische Küche. L’Osteria Da Roberto ist ein echter lokaler Geheimtipp. Gerade die kleine Speisekarte und die wechselnde Tageskarte lockt die Feinschmecker in das Restaurant an der Hauptstraße 1 in Volmarstein. Die L’Osteria Da Roberto öffnet täglich von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr die Tür für ihre Gäste. Donnerstag ist Ruhetag.

Chinarestaurant Orchidee in Wetter

Das Ehepaar Haifan Wang (rechts) und Yonglun Hou betreibt gemeinsam in Wetter das Restaurant "Orchidee" im historischen Bahnhof. Foto: Klaus Görzel / WP

Im heißen Wok zubereitet und frisch auf dem Teller serviert – Chinesische Esskultur mitten auf dem Bahnhofsvorplatz in Wetter. Das Restaurant Orchidee bietet den Gästen von klassischen Reis- und Nudelgerichten über Spezialitäten des Hauses bis hin zu Hotcook-Gerichten ein reichhaltiges Speiseangebot. Der Partyservice bietet zusätzlich die Möglichkeiten, Gäste außer Haus mit chinesischen Köstlichkeiten zu überraschen. Geöffnet ist die Orchidee unter der Woche jeweils von 12 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 22 Uhr und Sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr.

Friedrichs am See in Wetter

Auszeit am See gefällig? Das bietet das familiengeführte Restaurant mit seiner besonderen Lage und der seiner idyllischen Atmosphäre. Serviert werden ausgefallene, gutbürgerliche Küche, darunter verschiedene Schnitzel, Steak sowie Burger und Salate. Friedrichs am See befindet sich am Strandweg 2 in Wetter. Die Speisekarte ist auf der Internetseite www.friedrichsamsee.de zu finde. Zu erreichen ist das Restaurant unter der Telefonnummer 02335 8484181 und unter der Mailadresse info@friedrichsamsee.de.

Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke

Sobald die Temperaturen wieder nach oben gehen, können die Gäste Speis und Trank wieder im Biergarten des Zweibrücker Hofes genießen. Foto: Jana Peuckert / WP

Internationale Spezialitäten sowie regionale Küche gibt es im Restaurant des Ringhotels Zweibrücker Hof in Herdecke. Die Gäste erwartet ein regelmäßig wechselndes Menü mit saisonalen Angeboten und sogar Themenbuffets. Falls der Hunger mal nicht so groß sein sollte, kann auch die Bistro-Karte zu Hand genommen werden. Serviert wird das Essen im Restaurant, im Wintergarten und im Bambusgarten – in den wärmeren Monaten zusätzlich auf der Sonnenterrasse. Vom 1. Februar bis zum 31. März nimmt der Zweibrücker Hof am lokalen Menü Karussell teil und zaubert ein Vier-Gänge-Menü. Der Preis liegt bei 61 Euro pro Person, inklusive der begleitenden Weine, Biere und Mineralwasser. Geöffnet ist die Gastronomie täglich von 11.30 bis 23 Uhr.

Restaurant Bootshaus in Wetter

Ein Stück weiter die Ruhr entlang warten Cevapcici, Nackensteak und Grillteller auf die hungrigen Besucher. Am Obergraben 6 in Wetter bereiten Magdalena Geczo und ihr Team frische Balkan-Spezialitäten zu. Geöffnet ist das Bootshaus dienstags von 15 bis 20 Uhr und mittwochs bis sonntags von 12 bis 21 Uhr. Weitere Informationen auf der Internetseite bootshaus-wetter.ruhr und telefonisch unter der Nummer 02235 7691580.

Ristorante Sassella in Herdecke

Eine weitere beliebte Anlaufstelle für Liebhaber der italienischen Küche ist das Sassella Ristorante in Herdecke. Bei einer mediterranen, gemütlichen Atmosphäre können die Gäste von der wechselnden Menükarte wählen. Das Restaurant legt wert auf Frische, Qualität und Originalität und das spiegelt die Speisekarte wider. Eine Variation von Carpaccio, Vitello Tonnato und Jakobsmuscheln auf Beluga Linsen finden Besucher wohl nicht bei jedem Italiener. Geöffnet hat das Sassella Ristorante mittwochs bis samstags von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 23 Uhr sowie sonntags von 12 bis 15 Uhr und von 17:30 bis 22 Uhr. Weitere Informationen zu den Menüs stehen auf der Internetseite des Restaurants.

Steakhaus & Bar River in Herdecke

Essen und trinken als Genusserlebnis für den Geist und die Sinne – das ist die Philosophie des Steakhauses River an der Mühlenstraße in Herdecke. Auf der Speisekarte stehen Argentinian Beef, verschiedene Steaks, Burger und auch Fisch. Auf bestimmte Tage müssen sich die Gäste nicht beschränken, denn das Restaurant hat von Montag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet.

Blue-Elephant in Herdecke

Frische thailändische und asiatische Küche am Rande von Herdecke: Das Thai-Restaurant Blue-Elephant bietet seinen Gästen eine reichhaltige Auswahl an Fleisch-, Gemüse-, Reis- und Nudelgerichten sowie verschiedene Curry-Sorten. Die Schärfe des Gerichts wird durch die Anzahl an Chilischoten neben dem Gericht angezeigt. Das passende Getränk lässt sich bei 50 alkoholischen und alkoholfreien Cocktails, verschiedene internationale Aperitifs, Weine, Tee-Sorten, Biere und Softdrinks ebenfalls finden. Weitere Informationen zu der Speisekarte und den Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des Restaurants zu finden.

Ristorante La Piazza in Herdecke

Pizza, Pasta und Salate: An der Kampstraße in Herdecke lockt das Ristorante La Piazza seine Kunden mit der italienischen Küche. Auf der Speisekarte stehen neben den Klassikern auch Omelette, Risotto-Reis, verschiedene Gemüse-, Fisch- und Fleischgerichte. Wer keine Lust auf einen Restaurant-Besuch hat, kann sich das Essen auch liefern lassen. Weitere Informationen zu der Speisekarte und den Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des La Piazza.

Landhaus zum alten Bahnhof in Wetter

Ob traditionell, vegetarisch oder etwas ausgefallener, wer Lust auf gutbürgerliche Küche hat, wird im Landhaus zum alten Bahnhof in Wetter fündig. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Gulasch, Rumpsteak und Kichererbsenbällchen auf Kartoffelgratin. Das Restaurant am Overbeck 38 hat mittwochs bis freitags von 17 bis 21 Uhr und am Wochenende sowie feiertags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Reservierungen sind telefonisch unter der Nummer 02335 847133 oder per E-Mail möglich. Weitere Kontaktinformationen stehen auf der Internetseite des Restaurants.

Hotel Restaurant Westfälischer Hof in Wetter

Eine weitere Adresse für die nationale Küche ist das Hotel Restaurant Westfälischer Hof in Wetter. Hier erwartet Gäste neben Fleisch- und Fischgerichten auch eine Auswahl an vegetarischen Speisen wie den Champignon-Teller oder Bratkartoffeln mit Spiegelei. Tischreservierungen sind telefonisch unter der Nummer 02335 4413 möglich. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des Westfälischen Hofes.

Restaurant Athen in Wetter

Griechische Spezialitäten liebevoll und frisch zubereitet – so wirbt das Restaurant an der Wilhelm-Graefe Straße 7 in Herdecke auf der Internetseite. Verschiedene Grillgerichte, Meeresspezialitäten, Steak sowie warme und kalte Vorspeisen ermöglichen den Gästen die kulinarische Reise durch Griechenland. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und der Speisekarte stehen auf der Internetseite des Restaurants Athen.

Schepers Margarethenhöhe in Wetter

Eine weitere beliebte Adresse in Wetter, wenn es Speis und Trank geht, ist Schepers‘ Margarethenhöhe. Das Restaurant lockt seine Gäste unter anderem mit deftigem Grünkohl oder hausgemachter Fischlasagne zu der Van-Recke-Straße 57. Geöffnet ist Schepers‘ Margarethenhöhe von Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Restaurants.

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung der Redaktion. Sollten Sie Hinweise zu weiteren Gaststätten in Wetter und Herdecke haben, schreiben Sie der Lokalredaktion gerne eine E-Mail an: wetter@wp.de

Sabine und Stefan Schepers von der Margarethenhöhe in Volmarstein zaubern gemeinsam in ihrer Küche. Foto: Elisabeth Semme / WP

