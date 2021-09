Die Landung von Christoph 8 in einem Garten Auf dem Schnee.

Einsatz Rettung: Hubschrauber landet in Herdecke in einem Garten

Herdecke. Hubschraubereinsatz Mittwochmittag auf dem Schnee in Herdecke: Der Notarzt wurde in einem Garten abgesetzt.

Ein Rettungshubschrauber landete am Nachmittag gegen 14.23 Uhr in der Straße „Brauckmanns Knapp“. Der Notarzt aus der Luft war für einen internistischen Notfall erforderlich. Der Hubschrauber landete in einem Garten.

Die Feuerwehr sicherte Start und Landung ab. Ein Rettungswagen transportierte die Patientin in Notarztbegleitung zum Krankenhaus. Auch der Hubschrauber setzte zum Krankenhaus um. Einsatzdauer 60 Minuten.

Weitere Einsatz für die Feuerwehr in Herdecke: Ein umgestürzter Baum wurde um 15.42 Uhr aus dem Gerhard-Kienle-Weg gemeldet. Dort konnte nichts festgestellt werden. Auf der Ender Talstraße lagen zwei abgebrochene Äste. Diese wurden von der Feuerwehr entfernt.

