Rohrbruch auf dem Gehweg - Feuerwehr Wetter im Einsatz

Feuerwehr-Symbolfoto Feuerwehr in Meschede / Symbolbild Foto: Feuerwehr

An der Friedrich-Ebert-Straße in Wetter drohte eine Garage voll Wasser zu laufen. Nicht nur die Feuerwehr war da.

Wetter. Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde in der Nacht zum Sonntag kurz nach 2 Uhr in die Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Anwohner hatten aufgrund eines Rohrbruchs auf dem Gehweg die Feuerwehr gerufen, da eine Garage drohte, mit Wasser vollzulaufen. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurden zwei Autos aus dem Gefahrenbereich entfernt.

Nach dem Eintreffen des zuständigen Energieversorgers (AVU) wurden durch diesen die weiteren Absicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Feuerwehr konnte nach einer guten Stunde den Einsatz beenden.