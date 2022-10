Rotary Club Wetter/Herdecke: 50 Jahre Freiwilligen-Dienst

Wetter/Herdecke. Bäume pflanzen, Unrat picken, Flüchtlingen und Flutopfern helfen. Seit 50 Jahren helfen heimische Rotarier: lokal, national und international.

Unrat picken am Ufer der Ruhr in Wengern gehört für sie ebenso dazu wie Unterstützung für Flüchtlinge in Ende oder die Hilfe für eine Schule in Thailand nach dem Tsunami - seit 50 Jahren unternehmen Mitglieder des Rotary Clubs Wetter-Herdecke Ruhrtal Anstrengungen für andere und tauschen sich untereinander aus. Am Samstag in der nächsten Woche (22. Oktober) wird der Geburtstag im Zweibrücker Hof groß gefeiert.

Wissen und Kraft bündeln

Die Idee ist schon über 100 Jahre alt und stammt aus Amerika. Menschen aus unterschiedlichen Berufen bündeln Wissen und Kraft, um der Allgemeinheit zu „dienen”. Was ein wenig antiquiert klingt, ist unverändert prägend für das Selbstverständnis von Rotariern und Rotarierinnen. Sie sehen ihren Club als Service-Club. Und Service steht im Englischen nun mal für den freiwilligen Dienst an der Allgemeinheit.

Wetteraner und Herdecker profitieren

Die Wetteraner und mit einigen Jahren Verspätung auch die Herdecker haben davon in den zurückliegenden Jahrzehnten viel gehabt. Der Club sponserte Fahrten mit dem Bürgerbus zum Impfzentrum des Kreises in Ennepetal, er machte kurzfristige Zusatzimpfungen in Wengern möglich. Schüler der Sekundarschule in Wengern können in einer ausgedienten Telefonzelle nach Büchern greifen, die der Rotary Club wie auch die historische Zelle selbst organisiert hat. Ein Sinneswagen macht im Haus Bethanien der ESV die Welt des Hörens und des Berührens für die Bewohner erfahrbar.

Projekt „Mein Körper gehört mir“

In die Breite gewirkt hat aber vor allem die finanzielle Unterstützung des Clubs für das Projekt „Mein Körper gehört mir”. Nahezu alle Grundschülerinnen und Grundschüler in Wetter und Herdecke haben seit 2004 Gelegenheit gehabt, richtiges Verhalten in sexueller Bedrängnis zu trainieren. Und wer am Gymnasium aufs Abitur zu gesteuert ist, hat auch eine Einladung zum Berufsinformationstag im Stadtsaal in Wetter bekommen. Im Club sind zwar schon viele Professionen vertreten, für den Infotag werden aber noch Kenner von Ausbildungswegen und Studienmöglichkeiten dazu gebeten.

Klavierabende

Zu den „Dauerbrennern” im Jahresprogramm zählen auch die jährlichen Einladungen von Seniorinnen und Senioren entweder zum bunten Nachmittag im Stadtsaal oder aufs Boot auf dem Harkortsee. Jährlich auch werden zur Weihnachtszeit im Club Päckchen gepackt für Menschen, deren Tisch über die Feiertage sonst nicht so abwechslungsreich gedeckt wäre. Einer der kulturellen Höhepunkte auch im Kulturkalender der Stadt Wetter sind die Benefiz-Klavierabende. Hochkarätige Solisten bescheren einen Konzertgenuss, das Publikum verbreitert die finanzielle Basis des Clubs für wichtige Projekte.

Auch Frauen im Club

Von den Gründungsmitgliedern im Jahr 1972 leben nur noch einige wenige. Im Protokoll der Gründungsveranstaltung laufen sie noch unter “Frischlingen”. Vieles hat sich verändert. Zum Clubgebiet ist Herdecke hinzu gekommen. Und: Ganz selbstverständlich gibt es nun auch Frauen im Club. Immer noch nicht überall bei Rotary ist das der Fall. Geblieben ist das Burghotel in Volmarstein als Club-Treffpunkt, in den letzten Jahren im Wechsel mit Sassella in Herdecke. Geblieben ist auch die genaue Erfassung der Teilnehmerquote: Bei 95,45 Prozent lag sie bei der Gründungsversammlung. Ein Traumwert. Die normale Messlatte hängt deutlich darunter. Und aus den Mittagsmeetings sind längst Abendtreffen geworden, weil das besser zur beruflichen Realität passt.

Partner-Clubs

Über viele Jahre gab es eine enge Verbindung zum Rotary Club in Leusden in den Niederlanden. Von hier holten sich die Wetteraner die Anregung zum Betriebssporttag, der seit vielen Jahren mehr als ein Dutzend Firmenteams bei teils spaßigen Sportarten gegeneinander antreten lässt. Gewinner dabei ist immer der Kampf gegen Kinderlähmung, der Spendenzweck der meisten Turniere. Als Partner Club geblieben ist der Rotary Club in Farnham bei London. Mit ihm wurden Hilfsprojekte in Indien und Malawi gestemmt. Zur internationalen Hilfe gesellt sich der internationale Austausch: Kleine Gruppen für einige Tage und einzelne Schülerinnen und Schüler für ein ganzes Jahr sind mit dem Club auf Reisen gegangen.

Der Club ist längst Teil einer Familie in der Region. Der Innerwheel-Club Witten Wetter mit ausschließlich weiblichen Mitgliedern hat sich 1999 gegründet. Der Nachwuchs der Rotary-Clubs in Witten und Wetter-Herdecke ist bereits seit 1992 im Rotaract Club Witten-Wetter-Ruhrtal vereint. Und fürs Schüleralter steht ein Interact Club für Wetter und Herdecke vor der Gründung.

Festveranstaltung im Zweibrücker Hof

Mitglieder aus dieser „Familie” werden bei der Festveranstaltung in Zweibrücker Hof dabei sein, aber auch ein Schauspieler-Duo: Das Team der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück wird zeigen, wie beim Projekt “Mein Körper gehört mir” Information und Unterhaltung verknüpft sind. Kaum ein Sponsor ist schon so lange und mit so viel finanziellem Einsatz dabei wie der Geburtstagsclub im Ruhrtal.

Wirken vor Ort und weltweit

In Wetter und Herdecke: Bäume pflanzen mit Rotaract in Wengern und Streuobstwiese in Oberwengern; Wirtschaftsforum mit Bodo Hombach (gemeinsam mit den Lions); Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement an weiterführenden Schulen in Wetter und Herdecke; regelmäßige Vorlesenachmittag im Frauenheim Wengern; Dank an Pflegekräfte im Krankenhaus in Herdecke wegen der Corona-Belastungen, Förderung des Technischen Hilfswerkes in Wetter

In Deutschland: Fluthilfe für Wittenberg 2014, Fluthilfe in Hagen 2021, Unterstützung für das Kinderhospiz Ruhrgebiet, Förderung der Rotaract-Kidscamps für Kinder aus sozial schwachen Familien

International: Gemeinschaftsprojekt mit Club in Ghana zur Handhygiene 2015, Jährliche Unterstützung für den Kampf gegen Kinderlähmung, Spende für das von Christoph Schlingensief gegründete Operndorf in Afrika, Mehrfache Unterstützung für medizinisches Hilfsprojekt German Rotary Volunteer Doctors

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter