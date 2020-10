Rotary gegen Polio: Für jede Tulpenzwiebel eine Impfung

Rotary hat viel getan gegen Kinderlähmung. Unterstützung kommt auch aus Wetter und Herdecke.

Tulpenzwiebeln hat der Rotary Club Wetter-Herdecke Ruhrtal auf dem Wochenmarkt in Wetter zugunsten einer weltweiten Aktion gegen Kinderlähmung abgegeben. Für 6,50 Euro Mindestspende gab es zehn Tulpenzwiebeln - jede Zwiebel hat den Wert einer Schutzimpfung gegen Polio. Weit über 750 Euro klingelten am Abend in der Kasse des Clubs.

Den Kampf gegen Kinderlähmung führt Rotary bereits seit Jahren und hat dabei auch Bill Gates als Partner. Mit Spenden in einer Höhe von über 1,6 Milliarden US-Dollar allein von den Rotariern konnte die Kinderlähmung in vielen Ländern erfolgreich zurück gedrängt werden. Fast ist das Ziel - eine Welt ohne Kinderlähmung - erreicht, auch Dank der Unterstützung aus Wetter und aus Herdecke.