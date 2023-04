Ruderclub Westfalen Herdecke wärmt die Herzen der Besucher

Das Osterfeuer am Ruderclub Westfalen in Herdecke ist sehr gefragt.

Herdecke. Zahlreiche Brauchtumsfeuer sind an Ostern abgebrannt. In Herdecke zog der Ruderclub viele Besucher an. Dort gab es auch Zusatzangebote.

Zahlreiche Osterfeuer lockten am Wochenende Besucher in Wetter und Herdecke an. Das größte brannte in Herdecke sicherlich beim Ruderclub Westfalen.

Väter sind zuständig fürs Stockbrotbacken

Schon beim Einbiegen auf den Fußgängerweg entlang der Ruhr fiel die große Menschenmenge auf. Zwei lange Schlangen warteten geduldig auf Bratwurst und Getränke. Kinder spielen auf der Wiese. Das Stockbrotbacken wurde von offensichtlich an die Väter übertragen, die nun geduldig die Stöcke drehen. Der Ruderclub „Westfalen“ Herdecke veranstaltet, wie vor Corona jedes Jahr, ein großes Osterfeuer auf der Wiese vor dem Bootshaus.

Feuer ließ sich schwer entfachen

Nach hartnäckigem Widerstand des Holzstapels, Feuer zu fangen, schafften es zwei Herren mit entsprechender Beharrlichkeit dann doch, ein loderndes Feuer zu entfachen, dass sowohl Herzen als auch Körper der Besucher wärmte.

