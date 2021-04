Rückenschmerzen: Telefonsprechstunde für Leser mit Chefarzt

Dr. Axel Scharfstädt, hier im Gespräch mit einer Patientin, und sein Team beantworten am Dienstag in zwei Wochen Leserfragen zu Rückenschmerzen.

Volmarstein. Telefonsprechstunde zu Rückenschmerzen: Dr. Axel Scharfstädt, Arzt in der Orthopädischen Klinik Volmarstein, beantwortet am 27. April Leserfragen

Was tun, wenn das Kreuz weh tut? Diese Frage stellt sich fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens. Denn Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer eins. „Es gibt sehr gute Therapiekonzepte, die helfen, den Schmerz zu lindern“, weiß Dr. Axel Scharfstädt, Chefarzt in der Orthopädischen Klinik Volmarstein. „Da ca. 90 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens Erfahrung mit Rückenbeschwerden machen, ist es wichtig, dass die Schmerzursache inklusive der Lebenssituation des Patienten gründlich abgeklärt wird und alle fachübergreifend gut zusammenarbeiten.“

Gemeinsam mit seinem Team vom Wirbelsäulenzentrum der Orthopädischen Klinik beantwortet Scharfstädt in der „Sprechstunde für Leser“ Fragen zum Thema Rückenschmerzen. Start der Telefonaktion ist am Dienstag, 27. April, um 15 Uhr. Bis 17 Uhr können Interessierte aus Wetter und Herdecke unter 02335/6394440 den Experten ihre Fragen stellen.

Regelmäßig bewegen

Dass sich die Wirbelsäule oder Gelenke im Laufe der Jahre etwas abnutzen, sei nicht krankhaft. Das gehöre genauso zum Leben wie Haare, die grau werden. Wichtig ist demnach, durch regelmäßige Bewegung mobil zu bleiben. „Treten Rückenschmerzen auf, müssen Arzt und Patient gemeinsam etwas dagegen tun“, meint der Volmarsteiner Mediziner.

Schonung und Rückzug sind in diesem Fall genau das Falsche, weiß der Experte. „Wer Rückenschmerzen, hat kommt in der Klinik nicht gleich unters Messer. Die Operation ist immer der letzte Schritt“, sagt Dr. Scharfstädt. Die konservative Therapie mit Physiotherapie, wirbelsäulennahen Injektionen oder die Verödung der Facettengelenke stehen immer den Angaben zufolge an erster Stelle.

„Erst wenn sich konservativ kein Erfolg zeigt beziehungsweise Lähmungserscheinungen oder eine Instabilität vorliegen, ist die OP gerechtfertigt“, betont der Chefarzt aus der hiesigen Klinik.

Das führt zu zahlreichen Fragen: Was kann ich vorbeugend tun? Was ist sinnvoll, wenn es akut weh tut? Welche Alarmzeichen sollte unbedingt ein Arzt untersuchen? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es außer der OP? Die Rücken-Experten der Orthopädischen Klinik Volmarstein können am Telefon die ganze Breite der Therapiemöglichkeiten aufzeigen.