Rücksicht als Garantie für ein glückliches Miteinander

Leska Meyer, Pfarrerin in Volmarstein und Herdecke, ist ein Schild am Harkortsee aufgefallen. „Rücksicht nehmen“: Das gilt für viele Situationen.

Die Freizeitwege rund um den Harkortsee sind wunderschön. Die heimatliche Naherholung ist damit gesichert und tut mir einfach gut. Doch auf dem Weg von Wetter nach Herdecke fällt ein Schild ins Auge: Bitte nehmt Rücksicht aufeinander! Dieser Aufruf richtet sich an Fußgänger, Radfahrer, Inlineskater und Menschen, die möglicherweise noch mit anderen Freizeitverkehrsmitteln dort unterwegs sind.





Nicht selten kommt es an solchen Engpässen zu Konflikten. Ein Fahrradfahrer fährt einem Fußgänger in die Hacken. Ein Inlineskater macht keinen Platz für eine Radfahrerin. Dort, wo mehrere Fortbewegungsformen auf kleiner Fläche aufeinandertreffen, sind Streitigkeiten vorprogrammiert.





Und schaut man auf den regulären Straßenverkehr, dann wird es dort eher noch schlimmer.





Behandelt andere Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. (Mt. 7,12)





Das ist die sogenannte „Goldene Regel“. Das Grundprinzip einer christlichen Ethik. Wenn dieser Satz von allen Menschen beherzigt würde, bräuchten wir keine weiteren Regeln mehr für unser Zusammenleben. Dann wären im Grunde sogar die 10 Gebote überflüssig. Denn wer möchte schon selbst bestohlen, belogen oder sogar getötet werden?





Ich finde die Goldene Regel äußerst hilfreich. Man sollte sie sich regelmäßig ins Gedächtnis rufen. Auch im Privaten tut es Beziehungen immer gut, wenn man sich in die Situation des jeweils anderen hineinversetzt. Ob Ehe, Freundschaft oder Familie – möchte ich mich richtig verhalten, muss ich mir überlegen, wie ich mich fühlen würde.







Und auch im Straßenverkehr könnte das nicht schaden. Die Goldene Regel könnte für mehr Verständnis sorgen. Denn schließlich wechseln die meisten Verkehrsteilnehmer hin und wieder auch die Rollen. Mal bin ich Fußgängerin, mal Autofahrerin, und in selten Fällen auch mal Radfahrerin. In jeder Rolle habe ich eine andere Perspektive auf die Dinge. Und immer ärgere ich mich über die anderen. Warum fährt der Radfahrer denn auch so frech auf meiner Straße? Wieso hält das Auto denn ausgerechnet hier an, wo ich doch den Weg überqueren will?





Wenn ich dabei bedenke, dass auch ich in dem Auto sitzen oder mit dem Rad unterwegs sein könnte, werde ich vielleicht etwas milder. Dann wäre vielleicht auch das freundliche Hinweisschild am Harkortsee entbehrlich.





Vorsatz Nummer eins für dieses Wochenende: Sich in jemand anderen hineinversetzen und mal schauen, ob sich dadurch etwas am eigenen Verhalten ändert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes und friedliches Wochenende!

Leska Meyer ist Pfarrerin in den evangelischen Kirchengemeinden Herdecke und Volmarstein

