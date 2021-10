Ruf einer Kämpferin nach Freiheit als Vermächtnis

Nein, liebe Leserin und lieber Leser, es kommt jetzt kein Beitrag zum Reformationsfest. Aber es soll schon ein zentraler reformatorischer Gedanke aufgenommen werden. Martin Luther hat uns mit „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ eine bahnbrechende reformatorische Streitschrift hinterlassen. Diese ur-protestantische Proklamation der Freiheit ist durch die Jahrhunderte weitergegangen, gelegentlich innerhalb, oft außerhalb der Kirche.

Ich möchte daher heute an eine Zeitzeugin erinnern, die vor 150 Jahren geboren wurde und den Begriff der Freiheit unter widrigen Umständen im ausgehenden 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert, also zur Zeit schwerer sozialer Verwerfungen in der beginnenden Industrialisierung und zu Beginn des 1. Weltkrieges, mit Leben gefüllt hat: Rosa Luxemburg.





Sie war eine engagierte Kämpferin für Frauenrechte, für das Wahlrecht von Frauen als Wesenskern demokratischer Freiheit, das am 9. November 1918 in Deutschland tatsächlich eingeführt wurde. Sie ist für die Freiheit von Versammlung und Presse, für einen freien Meinungskampf als Grundlage jeder demokratischen Gesellschaftsordnung eingetreten. Sie nahm sich die Freiheit, als Frau den Lebenspartner selbst zu wählen, was damals nicht selbstverständlich war. Sie ist mit alldem vielen Frauen zum Vorbild geworden.





Sie war eine engagierte Gegnerin des Krieges und des Militarismus. Ein Engagement, das heute nach dem Desaster in Afghanistan und den vielen Diskussionen um Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit von Kriegseinsätzen der Bundeswehr wieder hochaktuell ist. Sie war eine herausragende Wirtschaftswissenschaftlerin, die für die Überwindung des ungehemmten Kapitalismus eingetreten ist, der ihrer Meinung nach nur in die Katastrophe führen kann. Armut, Hunger und Elend, Bürgerkriege und zuletzt der von Menschen verursachte Klimawandel belegen, dass diese Kritik keinesfalls überholt ist.

Der berühmteste Satz von Rosa Luxemburg, der immer wieder zitiert wird und sich im Gedächtnis der Freiheit eingeprägt hat, lautet: Freiheit kann immer nur die Freiheit der Andersdenkenden sein. Viele Facetten des Engagements dieser Frau fanden in den christlichen Kirchen keineswegs nur Zustimmung, teils erbitterten Widerspruch. Sie hat dieses Engagement für die Freiheit mit dem Leben bezahlt. Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg von Offizieren der Garde-Kavallerie-Schützendivision ermordet.





Was Karl Barth als Pfarrer im Industriedorf Safenwil im Aargau anlässlich des Todes von August Bebel im August 1913 von der Kanzel verlesen hat, lässt sich daher gewiss auch auf Rosa Luxemburg übertragen: Ihr Reden und Wirken ist zweifellos auch eine Gottesstimme gewesen, der man nicht widersprechen kann. Wenn wir eine Frau wie Rosa Luxemburg vom biblischen Standpunkt aus betrachten, dann müssen wir uns sagen, die hat ja bei allen Fehlern und Irrtümern, die ihr anhaften mögen, das, was Jesus wollte, in wichtigen Punkten viel besser erfasst und viel energischer verfolgt als die meisten der sogenannten Christen.





Ihr Ruf nach Freiheit bleibt ein Vermächtnis, das vom christlichen Glauben her gut reformatorisch immer wieder neu zu buchstabieren sein wird. Vor nicht allzu langer Zeit hat dieser Ruf nach Freiheit in und mit evangelischen Gemeinden Mauern überwunden und Despoten gestürzt. Manch aktuelle Freiheitsproklamation bleibt hinter diesem Anspruch weit zurück: kein Tempolimit auf Autobahnen, keine Steuererhöhungen, keine Corona-Regeln. Wie armselig!

Dr. Horst Hoffmann ist Pfarrer am Mulvany Berufskollegin Herne und wohnt in Herdecke-Ende

