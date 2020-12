Ruhige Tage mit Überraschung für die Feuerwehr Wetter

Wetter Die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden an den Feiertagen zweimal alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter wurde an den

Weihnachtstagen zu insgesamt zwei Einsätzen alarmiert. Den Beginn machte an

Heiligabend um 3.03 Uhr die Löscheinheit Alt-Wetter in der Schöntaler Straße.

Hier wurde eine Person hilflos in einer Wohnung vermutet. Durch die

ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet.

Da die Person unversehrt in der Wohnung angetroffen wurde, konnte der Einsatz

von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst demnach nach einer halben Stunde

beendet werden.

Einen weiteren Einsatz gab es am 1. Weihnachtsfeiertag um 7.39 Uhr für die

Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel. Das Fahrzeug sollte die Herdecker

Feuerwehr bei einem Einsatz unterstützen. Die Einsatzfahrt konnte allerdings

abgebrochen werden und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach

zwanzig Minuten beenden.

Erfreulicher Besuch auf der Feuer- und Rettungswache

Am Donnerstagnachmittag (Heiligabend) stand ein älterer Herr mit seinem Hund aus

dem Schöntal vor dem Gerätehaus in Alt-Wetter, um sich bei den Einsatzkräften

von Feuerwehr und Rettungsdienst zu bedanken. Nachdem er selber schon mehrfach

in einer medizinischen Notlage war und die Einsatzkräfte ihm zu jederzeit

schnell geholfen hatten, wollte er nun einmal persönlich seinen Dank

aussprechen. Dazu überbrachte er eine kleine Auswahl an Süßigkeiten. Der Mann

ergänzte noch "ohne diese schnelle Hilfe, wäre er schon lange nicht mehr am

Leben". Die Einsatzkräfte haben sich sehr über diese Dankesgeste gefreut und

wünschen noch einen schönen letzten Weihnachtstag, sowie einen guten Rutsch in

das neue Jahr.