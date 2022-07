Ruhrtalradweg zwischen Wetter und Herdecke fertig

Wetter/Herdecke. Der Ruhrtalradweg zwischen Wetter und Herdecke kann nach der Hangsicherung wieder befahren werden. Das wird gefeiert

Anfang Juli begannen in Wetter die Sicherungsarbeiten an einem Hang oberhalb des Ruhrtalradweges. Mehrere Wochen sollte das Anbringen von Netzen und eines Zaunes dauern. Doch dann erreichte das Rathaus am späten Freitagvormittag eine gute Nachricht: Die Maßnahme konnte schneller abgeschlossen werden als gedacht, daher konnten bereits jetzt am Wochenende Ausflügler die Strecke nach Herdecke und zurück wieder ohne Umleitung nutzen.

Am Montag, 1. August, will die Stadt Wetter am Harkortsee dieses über viele Monate gesperrte Teilstück des Ruhrtalradwegs nahe Kanu-Club offiziell wieder für Radler und Fußgänger freigeben: „Wir konnten gut durcharbeiten“, resümiert Daniel Kühr von der zuständigen, gleichnamigen Fachfirma. „Da wir die Materialien rechtzeitig bestellt haben, kam es auch nicht zu Lieferengpässen.“

Vandalismus und Videokamera

Ein Wermutstropfen: Die Baufirma musste vor der Absperrung am Kanu-Club – wie berichtet – eine zusätzliche Videokamera installieren, die das unbefugte Betreten der Baustelle festhielt. Unbekannten hatten einige Schläuche durchgeschnitten sowie ein Gerät zerstört. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

In den letzten Juli-Tagen haben die Mitarbeiter vom Fels- und Forstservice Kühr die Zäune und Netze installiert sowie Abspannungsseile festgespannt. Der komplette Abbau der Baustelle sowie letzte Reinigungsarbeiten stehen noch aus, wie die Stadt Wetter mitteilt. Die Firmen müssen demnach auch noch Bauzäune und Schilder beseitigen. Der Weg sei zwar nicht mehr abgesperrt. Dennoch sei wegen kleiner Steine und Geäst auf dem Boden etwas Vorsicht geboten, ehe der Stadtbetrieb die Trasse richtig säubern werde. Eine problemlose Durchfahrt soll im Laufe des Montagnachmittags wieder möglich sein.

Dann wollen Vertreter der Städte Wetter und Herdecke gemeinsam den dortigen Radweg offiziell freigegeben und wiedereröffnen. Wer an diesem 1. August auf dem besagten Teilstück am Ufer unterwegs ist, kann sich zwischen 15 und 16 Uhr auf eine kleine Erfrischung freuen. Das Stadtmarketing Wetter möchte sich für die Geduld der Passanten während der Sperrung des Ruhrtalradweges bedanken und hat daher einen Eiswagen engagiert. Dort gibt es eine Kugel gratis zur Wiedereröffnung der lange gesperrten Strecke.

Die Stadt Wetter bilanziert: Auf einem Areal von rund 120 Metern Länge stehen nun Netze und Fangzäune, damit dort keine Steinschlaggefahr mehr droht. Leonard Gashi vom beauftragten Ingenieurbüro Ahlenberg aus Herdecke: „Die offene, teilweise schollenartige Felsstruktur an diesem Hang, die unter anderem durch Pflanzenwuchs und höhere Temperaturen brüchiger geworden ist, hat die Maßnahmen und die Sperrung des Areals nötig gemacht. Hier herrscht Lebensgefahr, wenn Gesteinsteile runterfliegen. Es gab zwar eine veraltete, partielle Netzsicherung. Diese war allerdings nicht mehr ausreichend. Die Felsnase dort oben war aber komplett ungesichert. Hier ist schon bei unseren ersten geologischen Untersuchungen unserer Firma ein DIN A4 großer Felsbrocken heruntergerollt, der gerade eben an mir vorbeiging.“

Bürgermeister Frank Hasenberg bedankte sich bei einer Baustellen-Begehung bei den planenden und ausführende Fachfirmen für ihre zügige Arbeit: „Wir sind sogar eine Woche früher fertig als anvisiert. Das ist toll.“ Endlich lasse sich der Weg jetzt im Sommer wieder nutzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter