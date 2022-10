Ruhrverband setzt in Wetter und Herdecke auf eigenen Strom

Ein wichtiger Standort zur Stromerzeugung: Der Ruhrverband konnte am Wasserkraftwerk Stiftsmühle, das er in Herdecke nun selbst betreibt, kürzlich die mühsamen Aufräumarbeiten nach der Flut 2021 beenden.

Herdecke/Wetter. Flut-Folgen, Klimawandel, Strombilanz: Der Ruhrverband sieht sich vielen Herausforderungen ausgesetzt. Fortschritte gibts in Herdecke und Wetter.

Durch die lange Dürre- und Trockenphase wird das Jahr 2022 voraussichtlich das 14. Abflussjahr in Folge mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen sein. Das ist eine der zentralen Botschaften aus dem 49. Ruhrgütebericht, den der Ruhrverband kürzlich vorstellte.

Prof. Norbert Jardin als Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbands und Bernd Heinz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr, verwiesen daher auf die nötigen Änderungen, die gesetzlich festgelegten Grenzwerte – wie berichtet – für den Mindestabfluss am Pegel Villigst und ab dem Pegel Hattingen abzusenken. „Die geringeren Abflüsse in Ruhr und Lenne verursachen gemäß den Ergebnissen der Untersuchungen keine gravierenden nachteiligen Effekte auf die Gewässergüte und die Gewässerbiozönose. Für eine Änderung des Ruhrverbandsgesetzes sind damit die ingenieurtechnischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen geschaffen“, teilt Jardin mit.

Verdünnungseffekte nach der Flut

Das außergewöhnliche Hochwasser im Jahr 2021 war eine weitere dramatische Auswirkung des Klimawandels, so der Verband. Tief Bernd brachte dem Einzugsgebiet der Ruhr am 13. und 14. Juli 2021 im Mittel flächendeckend etwa 90 Millimeter Niederschlag, im Raum Hagen waren es örtlich sogar mehr als 240 Millimeter. Durch die hohen Niederschläge habe sich ein besonderes Hochwasser entwickelt – das höchste seit 1946. „Auswirkungen des Hochwassers auf die Wasserqualität in Bezug auf die chemischen Qualitätskomponenten konnten nicht festgestellt werden“, heißt es in dem Bericht. Dies sei zum Teil den Verdünnungseffekten durch die großen Mengen an Niederschlagswasser, aber auch der schnellen Wiederinbetriebnahme der durch das Hochwasser beschädigten abwassertechnischen Infrastruktur zu verdanken.

Nachhaltige Beeinträchtigungen der biologischen Qualitätsparameter und der Fischfauna konnte der Ruhrverband aufgrund unkritischer Konzentrationen und kurzen Expositionszeiten nicht beobachten.

Allerdings wurden durch die hohen Abflussgeschwindigkeiten in den Gewässern erhebliche Mengen an Treibgut und Sedimenten transportiert und umgelagert. An kritischen Stellen müsse der Ruhrverband nun Rückstände entfernen, um die hydraulische Leistungsfähigkeit der Gewässer wieder herzustellen.

Die gewässerökologischen Untersuchungen an der Ruhr und ihren Nebengewässern im Jahr 2021 ergaben an 104 von 107 Messstellen gute oder sehr gute Bewertungen, teilt der Ruhrverband mit. Dies sei unter anderem auf die „hervorragenden Reinigungsleistungen“ der eigenen Kläranlagen zurückzuführen. Die organischen Stoffe werden dabei zu 93 Prozent, Phosphor zu 91 Prozent und Stickstoff zu 75 Prozent aus dem Abwasser entfernt.

Strom selbst erzeugen

Angesichts der spürbaren Effekte des Klimawandels wolle auch der Ruhrverband seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Wir haben das Ziel, bis zum Jahr 2024 genau so viel elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien selbst zu erzeugen, wie wir für die Erfüllung unserer Aufgaben benötigen“, erklärt Norbert Jardin. 2021 habe der Ruhrverband knapp 100 Gigawattstunden Strom für den Betrieb der fast 800 wasserwirtschaftlichen Anlagen verbraucht, davon stammen bereits rund 60 Gigawattstunden aus eigenen Blockheizkraftwerken, die Biogas aus der Schlammfaulung verstromen, Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen.

Mit der Übernahme der zuvor an RWE verpachteten Laufwasserkraftwerke am Hengstey- und Harkortsee sowie auch am Herdecker Wehr Stiftsmühle im Frühjahr 2022 sei der Ruhrverband einer ausgeglichenen Strombilanz bereits ein großes Stück nähergekommen. Die Körperschaft öffentlichen Rechts mit Sitz in Essen verringert damit den Angaben zufolge ihre CO2-Emissionen und leiste angesichts der immens gestiegenen Energiekosten „einen wichtigen Beitrag zu stabilen Abwassergebühren“.

Kostbare Vorräte flexibler handhaben

Den Kapazitäten der Talsperren, die die Ruhr während der Trocken- und Hitzeperioden speisen und somit das Rohwasser für die Trinkwasserproduktion garantieren, seien Grenzen gesetzt. Und diese kostbaren Vorräte wollen die Verantwortlichen „sinnvoll einzusetzen“.

Die festgeschriebenen Mindestabflüsse der Ruhr an den Pegeln Villigst sowie Hattingen seien nicht mehr zeitgemäß und zu unflexibel. „Um klimaresilient aufgestellt zu sein, benötigt der Ruhrverband einen größeren Handlungsspielraum zur schonenden Bewirtschaftung der Talsperren als das Ruhrverbandsgesetz ihn momentan hergibt“, sagt Bernd Heinz, Vorsitzender der Wasserwerk-Arbeitsgemeinschaft, zu einer schon 2019 gestellten Forderung. (gerb)

