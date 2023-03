Rund um Wetter und Herdecke: Nachtflohmarkt und Kreativmesse

Noch keinen Plan fürs Wochenende? Hier gibt es Tipps für eine lohnenswerte Freizeitgestaltung im Umkreis von Wetter und Herdecke.

Ukrainische Power-Livemusik, nächtliches Schnäppchen-Jagen, Anekdoten eines Ex-Profis und die größte Kreativmesse Europas. Am kommenden Wochenende steht einiges im Kalender.

Ukrainische Big Band in Hagen

Positive Energie aus einem Land, das gerade leider für andere Schlagzeilen bekannt ist. Die ukrainische (Big-) Band „The Hypnotunez“ spielt am kommenden Freitag in der Pelmke in Hagen. Kontrabass, Posaune und Saxofon machen den „schmutzigen“ Underground-Sound mit Jazz- und Swingeinflüssen sofort tanzbar. Da bleibt kein T-Shirt trocken.

The Hypnotunez im Kulturzentrum Pelmke in Hagen. Fr. 17. März. Beginn 20.30 Uhr. Eintritt 13 Euro.

Nachtflohmarkt im Depot

Trödel, Musik und Kultur ist das Motto des Nachttrödelmarktes im Depot in Dortmund. Zu für einen Trödelmarkt ungewohnten Zeiten, von 17 bis 23 Uhr, können die Besucher in den Hallen mit Industriecharme im Dortmunder Norden nach Herzenslust auf Schnäppchenjagd gehen. Dazu gibt es Live-Musik, einen DJ und Verschiedenes für das leibliche Wohl.

Nachtflohmarkt im Dortmunder Depot. Sa. 18. März ab 17 Uhr. Eintritt 3 Euro.

Mario Basler in Bochum

Mario Basler ist für sein teilweise loses Mundwerk und seien offene Art bekannt. Inzwischen haben das auch diverse TV-Formate erkannt und laden den Ex-Profi, der kein Blatt vor den Mund nimmt, gerne ein. Basler ist einfach anders als der Rest der Fußballwelt und polarisiert. Auf der Bühne erzählt er aus seiner Zeit als Fußballer. „In einer Zeit, in der Profis so aufregend wirken wie Zimmerpflanzen“, ist Basler vermutlich die Heckenschere.

Basler brennt - im Bahnhof Langendreer (Bochum). So. 19. März, 20 Uhr. Eintritt 29,90 Euro.

Creativa Dortmund

Für alle kreativen Köpfe wäre sicher ein Besuch auf der größten Verbrauchermesse im Kreativbereich interessant. Zwischen dem 15. und 19. März findet die „Creativa“ in Dortmund statt. Ein Bummel zwischen Bastelmaterialien, Kunsthandwerk oder Gartenideen, aber auch dem Bereich „Spiel und Spaß“ ist sicher für die ganze Familie spannend. Vielleicht werden da ja auch neue Ideen für das traute Heim geboren?

Creativa Dortmund, 15. bis 19. März, in der Messe Dortmund. Tagesticket 14 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Kinder günstiger bzw. frei.

