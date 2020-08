RWE lässt neuen Stöpsel im Speicherbecken Herdecke einbauen

Bauarbeiten am Pumpspeicherkraftwerk Herdecke: Mit dem Einsetzen des neuen Zylinderstützes im Oberbecken waren nun Fachleute beschäftigt.

Herdecke. Revision: RWE hat im Juli den Stöpsel im Speicherbecken in Herdecke gezogen. Nun sitzt ein neuer Verschluss (Zylinderschütz) in der XXL-Badewanne

Wie in einer riesigen Badewanne hat RWE vor sechs Wochen – wie berichtet – den Stöpsel des Speicherbeckens in Herdecke gezogen. Nun hat der Energiekonzern einen neuen und baugleichen Verschluss (Fachsprache: Zylinderschütz) einbauen lassen. Das erledigten wie schon am 1. Juli ein 500- und 300-Tonne-Kran.

Zehn Fachleute brauchten wieder viel Feingefühl, um die neue Konstruktion mit einem Durchmesser von 5,5 Metern in den 40 Meter hohen Einlaufturm heruntergleiten zu lassen (Bild). „Eine knifflige Aufgabe, bei der es auf Zentimeter ankam“, so ein RWE-Sprecher zur mehrstündigen Aktion.

Im Oberbecken befindet sich seit Wochen wegen der laufenden Revision des Pumpspeicherkraftwerks am Hengsteysee kein Wasser. In dieser Woche lässt der Energiekonzern die Krane abtransportieren und Arbeitsbühnen aufbauen, um die neue Technik zu installieren. Die Wiederinbetriebnahme sei für den 27. August geplant.