Letzter Tag der Maiwoche 2023: Richtig voll ist es beim Abschluss in der Herdecker Fußgängerzone. So soll es auch dieses Jahr werden.

Kultur Save the date: Diese Veranstaltungen stehen in Herdecke an

Herdecke Weihnachten ist abgehakt, das neue Jahr steht an. Die Redaktion hat geschaut, welche Termine im ersten Halbjahr 2024 in den Kalender müssen.

In der ersten Jahreshälfte haben Kulturinteressierte die Qual der Wahl in Herdecke. Los geht es bereits im Januar mit einer Einladung zum Singen und Konzerten im Werner-Richard-Saal der Dörken-Stiftung.

Januar

Mit geölten Stimmen geht es am 19. Januar im Shakespeare Pub in Herdecke los. Schon traditionell lädt Klaus Weißbach von 19.30 bis 21.30 Uhr in die Innenstadt zum Offenen Singen ein.

Aus der Veranstaltungsreihe Meister von Morgen gastieren am 21. Januar um 17 Uhr Carlo Lay und Vita Kan im Werner-Richard-Saal. Der Cellist Carlo Lay studiert bei Danjulo Ishizaka an der Universität der Küste Berlin und bei Sol Gabetta an der Musikakademie Basel im Rahmen ihrer Class d’Excellence. Sein Bachelorstudium absolvierte er bei Leonid Gorokhov an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Er ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Vita Kan erhielt außerdem höchste Auszeichnungen in verschiedenen Kammermusikformationen auf bedeutenden Wettbewerben. Den Grundstein ihrer Klavierausbildung legte Prof. Timur Urmanchejev in Kasachstan. Zu den wichtigsten Lehrern zählten Prof. Gerald Fauth (Hochschule für Musik und Theater Leipzig) wie auch das Artemis Quartett (Universität der Künste Berlin). Alle solistischen bzw. kammermusikalischen Studiengänge schloss Vita Kan mit Auszeichnung ab. Im Programm werden unter anderem Stücke von Maurice Ravel und Sergej Rachmaninoff zu hören sein.

Marco Bülow ist zu Gast im Shakespeare Pub. Foto: Michael Printz / PHOTOZEPPELIN.COM

Ebenfalls am Sonntag, 21. Januar, liest Marco Bülow von 18 bis 20 Uhr aus dem Buch Lobbyland im Shakespeare Pub. Marco Bülow ist freier Publizist, Politiker, Podcaster und Berater. Von 2002 bis 2021 war er direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Bülow war unter anderem umwelt- und energiepolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. In seinem Buch Lobbyland beschäftigt er sich mit folgenden Fragen: Wie dämmen wir den Profitlobbyismus ein? Wie schaffen wir wieder mehr Teilhabe? Wie verändern, revolutionieren wir unsere Demokratie – damit wir die wirklichen Krisen bewältigen können? Der Eintritt ist frei.

Am 27. Januar um 19 Uhr kommen Freunde des Jazz wiederum im Werner-Richard-Saal auf ihre Kosten. Vier Bands haben unter unzähligen Bewerbern das Rennen um das Auftrittsstipendium der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung gemacht. Das Lyrical Jazz Project mit Mariann Shaguroff, das Camila Ronza Quartet, die Band Extraordinary Machine sowie die Funky Friends werden werden bei freiem Eintritt zu hören sein.

Februar

Am 3. Februar geht es um 19 Uhr mit feinstem und wagemutigen Jazz weiter. Das Pablo Held Trio tritt gemeinsam mit Nelson Vargas auf. Das Trio selbst ist eine der lebendigsten und bedeutendsten Formationen des derzeitigen europäischen Jazz. Die vier Musiker sind im Werner-Richard-Saal zu sehen.

Nahezu ein Heimspiel hat Emanuel Roch. Der in Witten geborene Pianist tritt am 4. Februar um 17 Uhr im Rahmen der Best of NRW-Reihe auf. Im Gepäck hat der Absolvent der Münchener Hochschule für Musik unter anderem Werke von Beethoven und Chopin.

Musiker und Gitarrenlehrer Klaus Weißbach lädt zum Offenen Singen ein. Foto: WP

Am 16. Februar lädt erneut Klaus Weißbach in den Shakespeare Pub ein. Ab 19.30 Uhr gibt es wieder das monatliche Offene Singen.

Meister von Morgen ist das Quatour Confluence. Vier junge Musiker, die sich im September 2019 zusammenschlossen, um gemeinsam zu zeigen, wie groß das Repertoire eines Streichquartett sein kann, stecken dahinter. Zu hören sind sie am 18. Februar um 17 Uhr im Werner-Richard-Saal mit Werken von Mozart, Schumann und Ravel.

März

Solokünstler Andrew Gordon bringt schottisches Flair nach Herdecke. Foto: Oliver Mengedoht / Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Wochenende beginnt am Freitag, 15. März, mit dem Angebot des Offenen Singens im Shakespeare Pub. An gleicher Stelle, allerdings einen Tag später tritt um 19.30 Uhr Andrew Gordon auf. Der Sänger hat traditionelle schottische Folkmusik im Angebot, mit der er seit 30 Jahren auf Tour ist.

In der Veranstaltungsreihe Meister von Morgen tritt das Trio Incendio am 17. März um 17 Uhr auf. Die Formation gründete sich 2016 in Prag, gewann seitdem mehrere nationale und internationale Wettbewerbe. Im Gepäck haben sie beispielsweise Stücke von Haydn und Dvorak.

April

Am ersten Aprilwochenende lockt das Frühlingsfest der Werbegemeinschaft mit verkaufsoffenem Sonntag in die Herdecker Innenstadt. Das Herdecker Frühlingsfest ist das erste der Stadtfeste im Jahr. Passend zur Jahreszeit werden die Gäste von einer Blumen- und Pflanzenpracht empfangen. Rund 100 Marktstände, verschiedene Aktionen der örtlichen Händler und Gastronomen sowie Walkacts und Spielangebote laden Jung und Alt zum Bummeln und Flanieren ein. Abgerundet wird die Veranstaltung durch den verkaufsoffenen Sonntag sowie den Antik- und Trödelmarkt, der am Sonntag rund ums Herdecker Rathaus stattfindet.

Im vergangenen Jahr war der Samstag komplett verregnet, aber am am Sonntag füllte sich die Innenstadt beim Frühlingsfest. Blumenmarkt, Antik- und Trödelmarkt und geöffnete Geschäfte sorgten für zahlreiche Besucher. Foto: Ronja Rohen / WP

Am 21. April spielen Marie Carrière und José Navarro ab 17 Uhr im Werner-Richard-Saal. In der Veranstaltungsreihe Best of NRW sind sie an der Geige und am Piano zu hören. Sie bringen Stücke von Clara Schumann, Camille Saint-Saens und Schubert zu Gehör.

Herdecke genießen startet Ende April wieder. Foto: Joshua Schmidt / WP

Für den 26. April steht bereits die erste Veranstaltung für Herdecke genießen auf dem Programm. Dazu haben sich verschiedene Herdecker Händler und Gastronomen zusammengetan und bieten in der oberen Fußgängerzone rund um den Frederuna-Brunnen kleinere und größere Leckereien zum Schlemmen an. Zudem gibt es an den Veranstaltungstagen Musik. Gut gestärkt kann es dann um 19.30 Uhr zum offenen Singen in den Shakespeare Pub gehen.

Am 27. April kommen mit Nina Hoger und Ulla van Daelen musikalische und lyrische Werke über das Meer und seine Kraft zur Aufführung in der Dörken-Galerie. Bei der Konzertlesung geht es um die Sehnsucht nach der Ferne, dem Wunsch nach Nähe und der Freiheit. Beginn ist um 19 Uhr.

Meister aus aller Welt sind am 28. April um 17 Uhr wiederum im Werner-Richard-Saal zu hören. Die Band Tovte bringt Klezmer und Weltmusik auf die Bühne. Leise und eindringliche Töne kann die Formation ebenso wie virtuose, mit Humor gewürzte und vor Vitalität sprühende Klänge.

Mai

Am 5. Mai könnte es sein, dass es die Besucher des Konzerts, das um 17 Uhr im Werner-Richard-Saal beginnt, nicht mehr auf ihren Plätzen hält. Das Programm der Band An Erming umfasst nämlich nicht nur das klassische bretonische Liedgut, die Ballade (‚Gwerz‘) ebenso wie den typisch bretonischen Wechselgesang (‚Kan Ha Diskan‘), sondern hauptsächlich auch die traditionellen bretonischen Tänze.

Eine Gruppe von Mädchen umrundet die Tonne am Wendepunkt beim Sackträgerlauf während der Maiwoche in der Herdecker Fußgängerzone. Foto: Klaus Görzel / WP

Die Maiwoche um Christi Himmelfahrt mit jährlich rund 50 Programmpunkten, viel Musik, buntem Trubel und dem einmaligen Herdecker Charme ist einer der traditionellen Höhepunkte unter den im Jahr stattfindenden Veranstaltungen in Herdecke, so schreibt es die Stadt Herdecke auf ihrer Internetseite. 2024 sollten sich die Besucher die Woche vom 8. bis 11. Mai vormerken. Zahlreiche heimische Vereine laden zum Genuss von Speis und Trank ein und sorgen mit ihrem Engagement für ein gelungenes Stadtfest mit viel Fröhlichkeit. Auf insgesamt drei Bühnen wird für jeden Musikgeschmack etwas Passendes geboten: bunt gemischt von Cover-, Party-, Rock ‚n‘ Roll- bis Filmmusik sorgt das Programm immer für viel Spaß und Heiterkeit. Ein besonderes Highlight ist der historische Kunst- und Töpfermarkt an Christi Himmelfahrt. Hier können an vielen schönen Ständen von Künstlerhand gefertigte Produkte bestaunt und erworben werden. Verschiedene Walkacts, der Sackträgerlauf, die Kreative Straße und das Tauziehen der Grundschulen lassen die Kinderherzen höher schlagen. Den Auftakt der Maiwoche bildet der inzwischen traditionelle Fassanstich durch die Bürgermeisterin auf der großen Bühne unterhalb des Rathauses.

Am 12. Mai erklingen ab 17 Uhr im Werner-Richard-Saal Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms. Dann ist das Malion Quartett im Rahmen der Reihe Meister von Morgen zu Gast.

Den Abschluss des Mais begehen wieder die Gastronomen gemeinsam mit der Werbegemeinschaft, wenn sie zu „Herdecke genießen“ am Freitag, 31. Mai in die obere Fußgängerzone einladen.

Juni

Die Herdecker Initiative Rockstarter e.V. hat einen neuen Ort für das Rockfestival gefunden. Foto: Manuela Pavlovskis / WP

Wie bereits berichtet, haben die Organisatoren des ehemaligen Zillertaler Rockfestivals einen neuen Veranstaltungsort gefunden. Am 21. und 22. Juni wird es auf dem städtischen Gelände bei den Sport-Fischern am Vorhaller Weg rockig. Der Kartenvorverkauf für das beliebte Event startet im April.

Zum Abschluss des ersten Halbjahres darf wieder geschlemmt werden. „Herdecke genießen“ öffnet am Frederuna-Brunnen wieder die Verkaufsstände ab 17 Uhr.

