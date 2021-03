Schachpakete helfen Kindern durch schwere Zeiten

Wetter. Das Königliche Spiel kann schon den Jüngsten Spaß machen. Daher unterstützt nicht nur in Wetter die Sparkasse die Organisation „Schach für Kids“.

Die Organisation „Schach für Kids“ fördert seit mehr als 15 Jahren auf spielerische Weise die geistige und soziale Entwicklung von Kindern ab drei Jahren individuell und gleicht Konzentrations- und Lernschwächen aus. Ihre wissenschaftliche Studie „Schach im Kindergarten“ mit über 500 Kindern konnte eine deutliche Verbesserung des Sozialverhaltens und der sprachlichen Fähigkeiten sowie im vorausschauenden, räumlichen, logischen und strategischen Denken belegen.

Studie mit 4000 Teilnehmern

Aus den Erkenntnissen dieser Studie und einem Praxisversuch in 157 Kindertagesstätten mit mehr als 4000 Kindern entstanden viele Hilfsmittel. Um die Kinder in den schwierigen Corona-Zeiten zu unterstützen, hat „Schach für Kids“ beim ersten Lockdown ein neues Projekt auf den Weg gebracht. Hierbei werden Schach-Lernpakete kostenfrei in die Haushalte mit Kindern geschickt. Dabei helfen diese nicht nur die Entwicklung der Kinder zu fördern, sondern auch die Zeit zu Hause sinnvoll zu nutzen und das wieder einmal analog, so die Organisatoren. Das königliche Spiel mit den unendlichen Möglichkeiten fordere und fördere die Kinder. Dieses Corona-Projekt wurde zwischenzeitlich vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belobigt.

Die Umsetzung erfolgt im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis. Doch ohne die Unterstützung der Förderer in den jeweiligen Städten hätten wir dieses Projekt nicht verwirklichen können. Ein herzliches Dankeschön für die Förderung in Gevelsberg und Wetter ging jetzt an die Sparkasse Gevelsberg-Wetter die je 33 Schachpakete in Gevelsberg und 33 Schachpakete in Wetter kostenfrei zur Verfügung stellt. Auch die AVU hatte sich engagiert.

Eltern und Großeltern können sich jetzt auf der Internetseite www.schach-fuer-kids.de unter dem Menüpunkt „Aktionen“ und der jeweiligen Stadt registrieren um eines der kostenlosen Schachpakete anzufordern. Die Pakete werden dann zugeschickt, solange der Vorrat reicht.