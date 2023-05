Schafe haben „Problempflanzen“ in Ruhrauen zum Fressen gern

Wetter. Der Stadtbetrieb Wetter und der Hof Hohenstein haben in Volmarstein einen Feldversuch gestartet. Was Passanten und Radfahrer nun beachten sollen.

150 weiße, hornlose Heidschnucken und Rhönschafe weiden gerade in den Volmarsteiner Ruhrauen an der Ecke zur Straße Am Kaltenborn. Sie haben den dort wachsenden japanischen Staudenknöterich und den Riesenbärenklau (Herkulesstaude) zum Fressen gern, heißt es in einer Mitteilung. Das ist ein Feldversuch, den der Stadtbetrieb Wetter jetzt mit den Tieren vom Hof Hohenstein aus Witten startet, um auf ökologische Weise und ohne den Einsatz von Fahrzeugen diese invasiven Pflanzen am Radweg loszuwerden.

Denn japanischer Staudenknöterich und Riesenbärenklau sind „Problempflanzen“, die sich in Deutschland rasant ausbreiten. Sie verdrängen die heimischen Kulturpflanzen. Der giftige Riesenbärenklau ist zudem für den Menschen gefährlich: Bei starkem Sonnenschein kann das Gewächs Rötungen, Verbrennungen und schwere allergische Reaktionen auslösen. Für die Schafe hingegen ist der Riesen-Bärenklau ein Leckerbissen, so die Stadt Wetter. Mit Ihnen lässt sich die Ausbreitung und das Wachstum des Bärenklaus eindämmen, wenn sie die Blätter mehrfach hintereinander abknabbern. Ein zusätzlicher Effekt: Da durch das Grasen auf das normaler Weise übliche Mähen mit einem Aufsitz-Rasenmäher verzichtet wird, kann auch eine Menge CO2 eingespart werden.

Hunde anleinen und Rücksicht nehmen

Damit die Schafe ihren wichtigen Job machen können, bittet der Stadtbetrieb Spaziergänger, Radfahrer und Hundehalter darum, „Rücksicht auf die Tiere zu nehmen und Hunde bitte anzuleinen!“

Der Stadtbetrieb und Schäfer Maximilian Nelle vom Hof Hohenstein werden die Schafe bis zum Herbst rund vier- bis fünfmal an der Ruhraue grasen lassen. Danach wird Bilanz gezogen. Wenn sich der Feldversuch als positiv herausstellt, plant der Stadtbetrieb, die Schafe im nächsten Jahr an weiteren Wiesenflächen im Stadtgebiet, die nicht direkt an Wohnbebauung grenzen, zum Grasen gegen den Riesenbärenklau und den japanischen Staudenknöterich einzusetzen.

Übrigens: Das Veterinäramt des Kreises kontrolliert regelmäßig die tiergerechte Haltung der Schafe, heißt es abschließend.

