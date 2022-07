Einsatz am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke-Ende. Ein Schaltkasten hat gebrannt.

Feueralarm Schaltkasten am Krankenhaus Herdecke gerät in Brand

Herdecke. Ein Feuer im Krankenhaus in Ende war nicht der einzige Einsatz, den die Feuerwehr Herdecke abarbeiten musste.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke wurde am Montag gegen 12.54 Uhr zum Gemeinschaftskrankenhaus (GKH) gerufen. Hier war ein „Feuer im Gebäude“ gemeldet worden. Auch ein Brandmelder hatte angeschlagen. Bei Eintreffen wurde der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr von der Technischen und Ärztlichen Leitung des Krankenhauses eingewiesen. Der anrückende Löschzug der Feuerwehr wurde direkt zur Warenannahme entsendet, wo ein Löschangriff mit C-Rohr und CO 2 -Löschern begann. In einem technischen Bereich brannte ein Schaltschrank. Der Raum war leicht verraucht und es konnte starker Brandgeruch wahrgenommen werden.

Der Schaltschrank wurde vom Krankenhauspersonal außer Betrieb genommen. Dadurch erlosch auch der Brand. Der Einsatzleiter ließ vorsichtshalber die Lüftungsanlage des Gebäudes deaktivieren, damit sich der Brandrauch nicht weiter ausbreitete. Die Polizei begann mit der Brandursachenermittlung und der Ermittlung des Sachschadens. Nach einer weiteren Kontrolle, insbesondere mit einer Wärmebildkamera, wurde die Einsatzstelle an das Krankenhaus übergeben.

Parallel musste die Feuerwehr um 12.56 Uhr zu einer hilflosen Person hinter einer Wohnungstür in den Ortsteil Nacken ausrücken. Eine Person galt als vermisst. Da die Wohnungstür nicht geöffnet werden konnte, verschaffte die Feuerwehr sich Zugang über eine Steckleiter. Nach Rücksprache mit der Polizei musste die Balkontür gewaltsam geöffnet werden. In der Wohnung konnte keine Person vorgefunden werden.

