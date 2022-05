Schatz im Acker und kostbare Perle: Lehren aus Gleichnissen

Der Schatz im Acker und die kostbare Perle: Maik Lasarzik (Neuapostolische Kirche Wengern) befasst sich in seiner Kolumne mit zwei Gleichnissen.

Vielfach haben wir von den Gleichnissen des Herrn Jesus schon gehört. Damals wie heute sollen sie Zuhörern und Lesern die Dinge des Glaubens auf bildhafte Weise nahebringen. Heute möchte ich von zwei Gleichnissen berichten, die nur in dem Matthäus-Evangelium genannt werden: dem Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Beide Gleichnisse gehören zu den Gleichnissen „Das Himmelreich gleicht….“. Sie sollen uns anleiten, wie wir unseren Glauben leben, Gott nahe sein können und begleiten uns auf dem Weg ins Himmelreich.





Sie sind schnell erzählt. Ein Mann findet auf einem Acker einen Schatz. Man darf annehmen, dass er ihn bei seiner Arbeit auf dem Feld findet. Das war damals nicht üblich, da oftmals Schätze in dieser Form versteckt wurden – einen Tresor gab es damals ja noch nicht. In seiner Freude über den Fund verkauft er alles, was er besitzt, um den Acker und damit den Schatz zu erwerben.





Im zweiten Gleichnis sucht ein Kaufmann nach guten Perlen und findet auf seiner Suche eine kostbare Perle. Seine Reaktion: Er verkauft alles, was er besitzt, um das Kostbare zu besitzen. Einer fand es bei seiner Tätigkeit, eher zufällig. Der Zweite war auf der Suche und wurde fündig. Die Ausgangssituationen in beiden Gleichnissen sind unterschiedlich. Am Ende tun Beide das Gleiche, um die Kostbarkeit zu erwerben.





Auch in unserem Leben sind die Ausgangssituationen oftmals verschieden. Das ist am Ende nicht von Bedeutung. Einer findet seinen Glauben zufällig, der andere ist auf der Suche. Gott gibt die Gnade, den Schatz zu entdecken und die Perle zu finden. Für uns kommt es darauf an, was man tut, wenn man verstanden hat, welcher Schatz das Christsein ist und welche Perle der Glauben ist. Die Bedeutung in beiden Gleichnissen liegt vor allem in dem Satz „er verkaufte alles, was er besitzt“. Das Bild des Verkaufens hat nichts mit Vermögen oder realen Gütern zu tun, sondern beschreibt die Herzenseinstellung. Um die Kostbarkeit des Glaubens zu besitzen, müssen wir auch etwas aufgeben. Wir müssen etwas von unserem Herzen investieren, um den Schatz bzw. die Perle, um in dem Gleichnis zu bleiben, zu besitzen.





Vielfach wissen wir um den Schatz in Jesus Christus und kennen die Perle des Glaubens. Aber besitzen wir sie? Da fehlt oft der letzte Schritt. „Er verkaufte alles“. Was passiert, wenn Lebensstürme aufziehen? Wir möchten gerne, dass Gott uns erklärt, warum dieses oder jenes passiert in unserem Leben. Oder können wir diese Einstellung gegen das Vertrauen in ihm eintauschen? Was machen wir, wenn wir uns ungerecht im Leben behandelt fühlen? Ist unsere Reaktion: Jetzt fordere ich Gerechtigkeit – oder können wir diese Einstellung für den Frieden miteinander aufgeben? Der Herr Jesus hat es uns vorgemacht. Sein Leben war von diesem Frieden gekennzeichnet.





Der Herr Jesus sagte auch: „Das Himmelreich ist mitten unter Euch.“ Das gilt auch heute noch. In den Gemeinden und in der Gemeinschaft mit dem Nächsten soll schon Himmelreich entstehen – als Übung und Vorgeschmack der Ewigkeit. Aber man muss etwas für diesen Schatz tun. Man muss etwas aufgeben und investieren. Dem Anderen einmal den Vortritt lassen und seine eigene Meinung zurücknehmen. Das beinhaltet das Verkaufen in dem Gleichnis: etwas aufgeben. Investieren wir mit der Liebe in unserem Umfeld und geben dem Nächsten etwas Zeit. Das wird dann dazu führen, dass wir den Schatz im Acker erwerben.





Abschließend noch ein Blick in die nächste Woche: Himmelfahrt. Diesen Tag kennen wir und sehen den Tag im Kalender. Wir freuen uns sicherlich über einen Feiertag, die freie Zeit und die Möglichkeit, mit dem Brückentag ein langes Wochenende zu erleben. Das ist auch ein Schatz, das ist eine kostbare Perle in dem Gleichnis. Lassen Sie uns nicht einfach so durch diesen Tag gehen, ohne auch etwas zu investieren. Zeit für unseren Glauben. Erinnerung an das Geschehene. Dabei wünsche ich viel Freude – in diesem Fall erwerben wir, wie im Gleichnis beschrieben, diese Kostbarkeit.

Maik Lasarzik ist Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Kirche in Wengern

