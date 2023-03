Schilderwald: Wo genau geht’s denn hier nach Wengern?

Ab in den Gegenverkehr: Am Heringhäuser Feld müssen Autofaher genau hinsehen, dürfen aber auch auf eine Ampel vertrauen.

Wetter. Die Kanalbaustelle der Osterfeldstraße in Wengern wandert. Im Moment verlangt das den Autofahrern besonders viel Aufmerksamkeit ab

Autofahrer müssen schon genau hinsehen, wenn sie den richtigen Weg in Richtung Wengern nehmen wollen. Das gilt besonders in der Dunkelheit. Immer wieder gibt es bei den Kanalarbeiten an der Osterfeldstraße auf Höhe des Heringhäuser Feldes Veränderungen bei der Baustellenführung.

Aktuell wird der Verkehr um eine Verkehrsinsel herum in die Gegenspur und damit vermeintlich in den Gegenverkehr gelenkt. Allerdings sorgt eine Ampelanlage dafür, dass es nicht zu ungewollten Begegnungen kommt.

Und trotzdem fordert die augenblickliche Umleitung selbst schon am Tage Aufmerksamkeit, um im Schilderwald nicht die Orientierung zu verlieren.

