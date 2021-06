Schläge und Tritte: Wetteraner wird von Polizisten fixiert

Wetter. Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung lautet die Anklage gegen einen Wetteraner.

Einer Polizeikontrolle in Hagen versuchte sich ein 21-Jähriger aus Wetter durch Flucht zu entziehen. Und als das nicht funktionierte, wehrte er sich erbittert gegen die Maßnahmen der Beamten, griff sie an und verletzte einen von ihnen. Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung stand er nun vor Gericht - und präsentierte sich als eigentliches Opfer. Erfolglos. Der Zwischenfall ereignete sich bereits Ende 2019.

Der junge Mann aus Wetter erregte bei einem Polizisten in Hagen den Verdacht, dass er in ein Drogendelikt verwickelt sein könnte. Als der 21-Jährige merkte, dass ihn der Beamte im Visier hatte, nahm er die Beine in die Hand und warf auf der Flucht noch einen unbekannten Gegenstand in Richtung eines Mülleimers. Sein Gegner war allerdings schneller. Nun sollte er fixiert werden.

Wetteraner beteuert seine Unschuld

Also versuchte er, sich zu befreien, trat und schlug um sich und traf ihn im Schulterbereich. „Das stimmt nicht, das habe ich nicht gemacht“, beteuerte der junge Wetteraner nun immer wieder in seinem Prozess vor dem hiesigen Amtsgericht.

Er habe weder Drogen verkauft, noch sei er gewalttätig geworden. Er habe Streit mit jemandem gehabt, habe mit dem „gekämpft“ und als der Beamte aufgetaucht sei, sei er aus Angst weggelaufen. „Wie kann ich mich gegen zwei Beamte wehren?“, fragte er und erklärte im Nachgang, dass er nicht wisse, warum die Polizisten so etwas behaupten würden.

Tatsächlich blieben die beiden Beamten aber bei besagter Behauptung, bestätigten den Widerstand, die Schläge und Tritte und sprachen davon, dass sie ihn schließlich zu dritt hätten fixieren müssen. Sonderlich beeindrucken konnten die Aussagen den 21-Jährigen aber nicht. Er blieb bei seiner Version und versicherte noch einmal: „Das stimmt nicht. Ich habe keine Drogen verkauft, habe nichts weggeworfen und habe mich auch nicht gewehrt. Ich bin nur weggelaufen.“

Richter glaubt den Zeugen

Überzeugen konnte das weder die Vertreterin der Staatsanwaltschaft noch den Richter. Sie waren von der Schuld des jungen Wetteraners überzeugt und befanden die beiden Polizeibeamten für glaubhaft. Die, so Jugendrichter Janbernd Wessel, hätten ausgesagt, dass er sich extrem gewehrt hätte und sie ihn zu dritt hätten festhalten müssen. „Warum sollten die etwas in den Vermerk schreiben, was nicht stimmt? Ich glaube den Zeugen“, bekundete Wessel und wies den bereits zwei Mal auf anderem Gebiet in Erscheinung getretenen Angeklagten darauf hin, dass es sich um eine erhebliche Straftat handele. Entsprechend konsequent fiel dann auch die Entscheidung aus.

Der Wetteraner wurde nach Jugendrecht wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zu einer Woche Dauerarrest verurteilt.

