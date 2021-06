Schlangen-Einsatz: Feuerwehr Wetter befreit Ringelnattern

Wetter. Die Freiwillige Feuerwehr Wetter rettete in der Straße Am Hensberg zwei Schlangen aus einem Lichtschacht. Es folgten noch zwei weitere Einsätze.

Die Volmarsteiner Löscheinheit wurde am Mittwoch um 17.20 Uhr zur Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Wetter in die Straße Am Hensberg alarmiert. Hier waren zwei Schlangen in einem Lichtschacht gefangen. Die beiden Ringelnattern wurden eingefangen und anschließend in der Nähe der Ruhr wieder ausgesetzt. Der Einsatz endete nach einer halben Stunde, fünf ehrenamtliche Kräfte waren aktiv.

Die Löscheinheit Esborn wurde am Mittwoch um 17.50 Uhr in die Humboldtstraße alarmiert. Hier wurde in Höhe der Papiercontainer eine Verunreinigung auf der Fahrbahn gemeldet. In Absprache mit dem ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb waren bei der getrockneten Ölspur keine weiteren Maßnahmen erforderlich, der Einsatz wurde darauf nach 20 Minuten abgebrochen.

Am Freitagmorgen um 8.06 Uhr wurden die Kräfte der Löscheinheit Alt-Wetter zur Unterstützung der Feuerwehr Herdecke über Meldeempfänger und Sirene alarmiert. In einem dortigen Industriebetrieb an der Wetterstraße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach kurzer Rücksprache vor Ort mit dem Einsatzleiter war der Einsatz der Wetteraner Kräfte nicht erforderlich, der Einsatz wurde nach einer guten halben Stunde beendet.

