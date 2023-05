Bahnhof und Volmarstein: DHL-Packstationen besser platzieren

Wetter. Es gibt Kritik von der SPD Wetter an zwei recht neuen Paketstationen. Die DHL soll Alternativen prüfen. Auch für den Standort in Grundschöttel.

Treffen Pressemitteilungen von der Deutschen Post/DHL in Redaktionen ein, geht es meist um erfreuliche Mitteilungen. Am 13. Oktober 2022 schickte ein Pressesprecher eine Mail an hiesige Journalisten und verkündete, dass besagte Unternehmensgruppe hier an der Bahnhofstraße 19 in Alt-Wetter eine neue Packstation in Betrieb genommen habe.

Der Ansatz: Die DHL wolle das Packstationsnetz jetzt noch dichter knüpfen, in der Bahnhofsunterführung könne die Kundschaft „bequem“ und rund um die Uhr Päckchen abholen oder aufgeben. Doch dann zeigte sich, dass sich nicht alle über den neuen Standort der 91 Fächer und erweiterte Möglichkeiten zu kontaktlosen Dienstleistungen freuen: Der Automat befindet sich unter den Gleisen, Menschen mit Beeinträchtigungen – so berichtete es die Lokalredaktion im Januar – sowie auch „Geruchsempfindliche“ meiden eher diesen Ort.

Barrierefreiheit beachten

Die heimische SPD hatte Anfang des Jahres einen Antrag zur Paketstation in der Bahnhofsunterführung in Alt-Wetter eingereicht und die Stadtverwaltung gebeten, einen neuen und barrierefreien Platz im Zentrum von Alt-Wetter zu finden. Eine Idee der Sozialdemokraten: die Wand am städtischen Parkhaus ein paar Meter neben dem Bahnhofsgebäude. Der aktuelle Standort in der Unterführung sei nicht barrierefrei und könne nur durch die Überwindung von zahlreichen Stufen erreicht werden. Die Kritik entstand auch vor dem Hintergrund, da sich Verantwortliche in Wetter schon lange über den bekannten Aktionsplan „Menschengerechte Stadt“ für Belange von Personen mit Handicap einsetzen.

Zum kritisierten Standort in der Bahnhofsunterführung hat nun Constanze Boll von der Stadtverwaltung Stellung genommen. „Es war nicht leicht, bei DHL mit der zuständigen Stelle in Kontakt zu kommen. Eine Ansprechpartnern sagte nun aber, dass die DHL nicht verpflichtet sei, auf Barrierefreiheit zu achten“, erklärte die Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung plus Stadtmarketing. „Zudem gebe es ja weitere Zustellmöglichkeiten über die Post“, berichtete sie vom Gespräch mit dem Verweis auf den Filial-Standort im Ruhrtal-Center.

Die Mitarbeiterin des Unternehmens habe erläutert, dass die DHL mit der Deutschen Bahn kooperiere und daher gerne deren Gelände nutze. Dennoch habe Constanze Boll einen Anlauf für Verbesserungen unternommen: „Wir sind so verblieben, dass die Stadt Wetter Alternativstandorte vorschlägt und die DHL das dann prüft.“

Wolfgang Cornelsen (SPD) nannte die DHL-Erläuterungen kürzlich im Fachausschuss „haarsträubend“. Es könne doch nicht allzu kompliziert sein, zusätzlich eine zweite und kleinere Version im nahen Umfeld des Bahnhofs zu platzieren, die barrierefrei zu erreichen sei.

Die Sozialdemokraten ergänzten den Antrag mit einem Vorschlag für Grundschöttel: Dort befindet sich eine Paketstation im Rewe. Dieser Supermarkt schließt bekanntlich nun im Sommer. Die SPD-Fraktion fordere schon jetzt die DHL auf, mögliche Standortalternativen in diesem Ortsteil zu prüfen. Derzeit sei die Paketstation auch nicht 24 Stunden für die Kundschaft zugänglich. Kritik übt sie auch am Standort auf dem Gelände des Berufsbildungswerkes der Evangelischen Stiftung Volmarstein, da dieser nicht im zentralen Dorfkern oder angrenzenden Straßen liege. Auch dort fordert die SPD eine andere Lösung.

Boll entgegnete, dass sie zu den zwei Themen noch keine Reaktion vom Unternehmen erhalten habe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter