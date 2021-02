Schlechte Witterung: Kein Impftermin geht verloren

Ennepe-Ruhr. Wer witterungsbedingt nicht in der Lage ist, seinen Termin im Impfzentrum wahrzunehmen, kann ihn auf morgen verschieben.

Das Impfzentrum in Ennepetal öffnet trotz der aktuell teils extremen Witterungslage wie geplant am Montag, den 8. Februar. Alle Impfberechtigten, die einen Termin vereinbart haben, können sich dort also wie vorgesehen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Die Impftermine sollten, wenn möglich, eingehalten werden. Diejenigen, die einen Impftermin im Impfzentrum für Montag erhalten haben und sich witterungsbedingt nicht in der Lage sehen den Termin wahrzunehmen, können am darauffolgenden Tag, Dienstag, 9. Februar, zur gleichen Uhrzeit wie zum ursprünglichen Termin das Impfzentrum aufsuchen.