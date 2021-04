Schmerzt der Rücken? Experten aus Volmarstein geben Tipps

Volmarstein. Ärzte der Orthopädischen Klinik Volmarstein antworten auf Leserfragen: Am Dienstag kostenfreie Telefonaktion zum Thema Rückenschmerzen.

Nach den vielen Anrufen in der vergangenen Woche können Leser aus Wetter und Herdecke an diesem Dienstag erneut medizinische Fragen an Fachleute stellen. In der nächsten Folge der Telefon-Sprechstunde stehen nach den Angeboten des Gemeinschaftskrankenhauses in Ende nun erstmals in diesem Zusammenhang auch Experten der Orthopädischen Klinik Volmarstein zur Verfügung.

An diesem 27. April geht es um das Thema Rückenschmerzen, die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Auch viele Wetteraner und Herdecker könnten sich womöglich für die „sehr guten Therapiekonzepte“ interessieren, die Dr. Axel Scharfstädt im Vorgespräch andeutet. Der Chefarzt in der Orthopädischen Klinik wartet jetzt am Dienstag mit seinem Team vom Wirbelsäulenzentrum in Volmarstein während der „Sprechstunde für Leser“ auf Fragen. Start der Telefonaktion ist am 27. April um 15 Uhr. Bis 17 Uhr können Neugierige unter 02335/6394440 den Fachleuten ihre Fragen stellen. Der Datenschutz ist gewährleistet: Niemand muss seinen Namen nennen. Auch in der anschließenden Berichterstattung soll niemand erwähnt werden, der das nicht möchte. Hilfreich wäre, wenn die Anrufer neben ihrem „Zipperlein“ auch ihr Alter angeben.

Prävention und Therapiemöglichkeit

„Da ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens Erfahrung mit Rückenbeschwerden machen, ist es wichtig, dass die Schmerzursache inklusive der Lebenssituation des Patienten gründlich abgeklärt wird und alle fachübergreifend gut zusammenarbeiten“, sagt Dr. Scharfstädt. Weiter heißt es aus der Orthopädischen Klinik: Wichtig ist, durch regelmäßige Bewegung mobil zu bleiben. „Treten Rückenschmerzen auf, müssen Arzt und Patient gemeinsam etwas dagegen tun“, meint der Volmarsteiner Mediziner. Schonung und Rückzug seien in diesem Fall genau das Falsche. Leser könnten weitere Fragen zur Prävention stellen, zu Alarmsignalen oder auch zu einer Operation. Und zu vielem mehr. Feuer frei – alles kostenlos.

Dazu noch ein Ausblick: In der nächsten Folge der Medizinsprechstunde am 6. Mai, 10 Uhr, bietet Roman Bolotin als Leitender Gynäkologie-Oberarzt vom Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus Leserinnen Fragen zu den Themen Beckenboden und Inkontinenz an.