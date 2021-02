Besser zu Fuß: Eine Spaziergängerin ist in Herdecke am Hengsteysee unterwegs. Auch in Wetter fahren am Montagmorgen keine Busse.

Nahverkehr Schneefall: Am Montag fährt kein Bus in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Unterschiedlich reagieren die Nahverkehrsunternehmen VER, Bogestra und Hagener Straßenbahn auf den Schnee in den Straßen von Wetter und Herdecke.

Nach dem heftigen Wintereinbruch am Wochenende sollten Bürger auch am Montag möglichst zuhause bleiben. In Wetter und Herdecke fährt vorerst kein Bus.

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) teilt mit, dass aufgrund von Schnee- und Eisglätte ihr Linienverkehr vorübergehend eingestellt sei. „Sobald die Straßenverhältnisse es zulassen, wird der Betrieb wieder aufgenommen. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es. Fragen können Kunden unter 0180 6 / 50 40 30 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, 0,60 €/Anruf Mobilfunknetz) stellen.

Die Hagener Straßenbahn AG veröffentlichte in der Nacht von Sonntag auf Montag diesen Hinweis: „Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird der Linienverkehr bis voraussichtlich ca. 11 Uhr eingestellt. Sobald die Straßenverhältnisse es zulassen, wird der Betrieb nach und nach wieder aufgenommen.“ Das Unternehmen will die Informationen zeitnah bekannt geben.

Schritt für Schritt zurück zur Normalität

Die Bogestra sei am Wochenende mit verschiedenen Teams im Einsatz gewesen, um trotz widriger Witterungsbedingungen ÖPNV-Fahrten anzubieten. Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG will nach eigenen Angaben am Montag Schritt für Schritt Straßenbahnstrecken wieder befahrbar machen.

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis wichtig: Der Busverkehr (zuerst in eingeschränkter Form) wird demnach wieder aufgenommen, wenn die Witterung - zumindest auf Hauptstraßen - einen sicheren Betrieb wieder zulässt. Dabei sei sich die Bogestra bewusst und dankbar, dass die kommunalen Räumdienste von ihrer Seite bereits jetzt alles tun, damit das so schnell wie möglich erreicht wird. „Somit bitten wir die Fahrgäste, sich darauf einzustellen, dass es auch am Montag, 8. Februar 2021, und wohl auch an den weiteren Tagen keinen gewohnten Betrieb von Bus und Bahn geben wird, sondern voraussichtlich nur ein stark begrenztes Angebot zur Verfügung steht.“

Großen Einfluss, ob und wie schnell das Angebot wieder ausgeweitet werden kann, habe auch die weitere Entwicklung der Witterung vor Ort. Welche Teile welcher Linien wann wieder befahren werden können, „lässt sich im Vorfeld leider nicht benennen“. Sobald es aufgrund der Arbeitsfortschritte seriös erkennbar ist, will die Bogestra darüber informieren.