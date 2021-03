Corona Schnelltest an Klinik in Herdecke mit smarter Software

Herdecke. Schnelltests im Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke können online gebucht werden - viel vielen Vorteilen, so die Klinik.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis werden die Corona-Testkapazitäten ausgebaut. Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet, in dem pro Woche bis zu 1.500 Menschen auf eine Covid-19-Infektion untersucht werden können. Anmeldungen sind seit vorigen Mittwoch unter gemeinschaftskrankenhaus.de/zentren/corona.schnelltestzentrum möglich.

Für die Online-Terminbuchung der Schnelltests setzt das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke auf eine smarte Software. Diese erfasst bereits im Rahmen der Terminvergabe Daten, die andernfalls vor Ort abgefragt werden müssten. Beim Besuch des Schnelltestzentrums sind die Patienteninformationen bereits nach höchsten Datenschutzstandards sicher abgespeichert, sodass während des Test-Termins lediglich eine kurze Identifikation nötig ist. Außerdem sorgt ein digitales Wartezimmer dafür, dass Warteschlangen vermieden werden. Denn wer sich für einen Schnelltest angemeldet hat, wird vor dem Termin per SMS oder E-Mail über die verbleibende Wartezeit benachrichtigt, wirbt das Krankenhaus.

StartUp kommt zum Zuge

„Uns war wichtig, ein unbürokratisches, sicheres und vor allem möglichst kontaktloses Verfahren für die Test-Termine zu finden. Das ist uns gelungen, sodass wir nun mit den ersten Bürgertestungen beginnen können“, so Frauke Dryden, Leitende Oberärztin der Zentralen Notfallambulanz am Gemeinschaftskrankenhaus und Organisatorin des Testzentrums.

Verantwortlich für die eingesetzte Software ist das Essener Startup dubidoc. Das Team um Geschäftsführer Steffen Schillings konnte das digitale Terminmanagement innerhalb weniger Tage bereitstellen: „Für die Teststraßen am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke mussten wir kaum Anpassungen an unserer Terminplattform vornehmen. Weil dubidoc webbasiert konzipiert ist, konnten wir die Terminvergabe komplett aus der Ferne implementieren, sodass wir in kürzester Zeit startklar waren. Wir freuen uns, dass wir die Testanstrengungen in dieser Art und Weise unterstützen können!“