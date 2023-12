„Schock sitzt tief“: Familie verliert ihr Zuhause bei Brand

Ein Brand zerstörte das Erdgeschoss des Wohnhauses in der Straße „Am Rohlande“. Die Familie, die dort ihr Zuhause hatte, steht vor dem Nichts.

Wetter „Es fehlt an allem“: Handballer-Chef Ken Baltruschat startet Spendenaktion für die Betroffenen. Die Resonanz ist riesig.

Der Weihnachtsabend wurde für eine Familie aus Wetter zum Albtraum: Die Wohnung der Mutter und ihrer zwei Kinder in der Straße „Am Rohlande“ stand aus derzeit unbekannter Ursache in Brand. 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei arbeiteten mehr als fünf Stunden, um das Feuer zu löschen. Sie verhinderten die Ausbreitung des Brandes und verschlossen die zerstörte Wohnung (wir berichteten). Die Nachricht vom Schicksal der Familie löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus: Der Vorstand der Handballspielgemeinschaft Wetter / Grundschöttel (HSG), bei der die betroffene Familie Mitglied ist, startete einen Spendenaufruf. Die Resonanz ist riesig.

Spendenaufruf zieht Kreise

„Die Solidarität ist sehr hoch“, freut sich Ken Baltruschat, Vorsitzender der HSG. Kurzentschlossen hatte der Vorstand des Vereins eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Handballer helfen in der Not“ forderte Ken Baltruschat auf Facebook dazu auf, „drei lieben Menschen unserer Gemeinschaft Hoffnung und Zuversicht zu schenken“. Auch per Whatsapp bitten die Vorstandsmitglieder in der „privaten Aktion“, wie Baltruschat betont, um Hilfe für die drei HSG-Mitglieder. Und die Hilfe kommt, der Aufruf zieht Kreise - und das nicht allein bei Mitgliedern der HSG.

Die Solidarität ist sehr hoch. Ken Baltruschat - Vorsitzender Handballspielgemeinschaft Wetter / Grundschöttel

Viele Vereine unterstützen die Aktion

Das Facebook-Posting wurde innerhalb kürzester 72-mal geteilt. Darunter steht ein knapper Kommentar: „Wir sammeln schon.“ Und: „Das gehört sich doch so.“ Wie selbstverständlich haben Vereine aus der Umgebung zugesagt, sich zu beteiligen. Die Nachbarschaftshilfe Wetter ruft ebenfalls dazu auf, die Familie zu unterstützen und teilt die Spendenkonten. Und der Nachbarschaftsverein Loh e.V. hat sich „kurzerhand entschlossen“, die Familie mit einer Spende von 500 Euro zu unterstützen, wie der erste Vorsitzende Gerd Stottmeister mitteilt.

„Es fehlt ja an allem“

„Dass die Handballer engagiert und gut vernetzt sind, das war uns schon bewusst“, erzählt Ken Baltruschat. „Aber dass es solche Kreise zieht - das ist schon phänomenal.“ Er berichtet von Arbeitskollegen, die die Familie gar nicht kennen und spenden. Von Nachbarn, die sich beteiligen. Eine Summe im fünfstelligen Bereich sei bereits zusammengekommen. Nicht zu vergessen: Zahlreiche Sachspenden, die der Mutter und ihren 14 und 16 Jahre alten Kindern zur Verfügung gestellt werden. „Die Familie der Betroffenen hat eine Whatsapp-Gruppe für Sachspenden auf den Weg gebracht“, weiß der HSG-Vorsitzende. Kleidung und Schuhe für die Kinder, Decken und Spannbettlaken seien so zum Beispiel schon zusammengekommen. „Es fehlt ja an allem“, so Baltruschat.

Ein Dach über dem Kopf

Das vorerst Wichtigste hat die Familie so bereits gefunden: ein Dach über dem Kopf. Mehrere Angebote für Wohnungen habe es relativ schnell gegeben, eine Bleibe in Grundschöttel konnte vermittelt werden. „Die stand leer, und dort kann die Familie vorerst wohnen“, weiß Ken Baltruschat. Er weiß auch: Nach einer Nacht im Krankenhaus wegen einer leichten Rauchvergiftung gehe es beiden Kindern so weit gut. Doch der Schock bei der Familie „sitzt tief“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter