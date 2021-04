Schüler geben Eule Namen: Büteführ wirbt für Wettbewerb

Wetter/Herdecke. Mit Klugheit und Bildung werden Eulen verbunden. Für eine ganz besondere Eule sucht der Landtag einen Namen. Schulen sollen davon etwas haben.

In den Grundschulen steht das Fach Politik bisher noch nicht auf dem Stundenplan, dennoch bietet der Landtag NRW seit vielen Jahren ein umfangreiches Bildungsangebot für Schüler ab der 4. Klasse im Rahmen eines Landtagsbesuchs an.

Wie wird man eigentlich Politikerin, was passiert im Landtag, und wer entscheidet, was bei uns in der Schule passiert? Das sind nur einige Fragen, die Dr. Nadja Büteführ, SPD-Landtagsabgeordnete für Witten und Herdecke, den Viertklässlern bei den Besuchen in Düsseldorf immer wieder gerne beantwortet. Künftig soll eine kleine Eule die Schülerinnen und Schüler als Sympathieträger bei ihren Landtagsbesuchen begleiten. „Allerdings ist die Eule noch namenlos, daher hat der Landtag jetzt einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der sich an alle 4. Klassen der Grundschulen richtet“, sagt Nadja Büteführ. „Gestatten, ich heiße …?“ – ist der Slogan des Aufrufs. Ab sofort können alle 4. Klassen Namensvorschläge einreichen und Geldpreise für ihre Klassenkasse gewinnen. Einsendeschluss ist der 31. Mai.

Weisheit und Bildung

Warum ausgerechnet eine Eule? „Die Wahl ist auf eine Eule gefallen, weil dieses Tier mit Klugheit, Weisheit und letztlich auch Bildung verbunden wird“, erklärt die SPD-Politikerin und wirbt für die Teilnahme an dem Wettbewerb: „Es ist mir als Landtagsabgeordnete und Familienpolitikerin eine Herzensangelegenheit, bereits bei unseren jüngsten Bürgerinnen und Bürgern das Interesse für die parlamentarische Demokratie zu wecken und zu erklären, wie so ein Parlament eigentlich funktioniert. Das Grundschulprogramm bietet dafür tolle Angebote, die spielerisch zeigen, was der Landtag eigentlich ist, wie die Abgeordneten dort arbeiten und wer die Regeln macht“, fasst Büteführ zusammen, die seit 2017 als direkt gewählte Landtagsabgeordnete in Düsseldorf arbeitet.

Ideen kreativ gestalten

Die Klassen können dem Landtag per Post oder per E-Mail ihren Namensvorschlag schicken und ihre Idee auch gerne kreativ gestalten. „Es wäre schön, wenn die Schülerinnen und Schüler auch dazuschreiben, warum sie diesen Namen für die Eule ausgesucht haben“, bittet Nadja Büteführ.

Das Teilnahmeformular und weitere Infos zu dem Wettbewerb gibt es auf der Internetseite des Landtags www.landtag.nrw.de oder in ihrem Düsseldorfer Büro, Tel. 0211/884-2292. Auf die Gewinner mit den besten Vorschlägen warten Geldpreise für die Klassenkasse: 1. Platz 1.500 Euro, 2. Platz 1.000 Euro, 3. Platz 500 Euro. Einsendeschluss ist der 31. Mai.

Besuch des Landtags Die Landtagsabgeordneten der verschiedenen Städte haben vor Corona regelmäßig Schüler- und andere Besuchergruppen in den Landtag nach Düsseldorf eingeladen. Dort bekamen die Teilnehmer einen Einblick sowohl in das Haus als auch in den politischen Alltag. Anfragen für einen hoffentlich bald wieder möglichen Landtagsbesuch werden gerne jederzeit von Dr. Nadja Büteführ und ihrem Team entgegengenommen.