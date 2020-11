Umwelt Schüler machen mit beim Stadtradeln in Herdecke

Herdecke. Die Pferdeklasse hat in Herdecke das Rennen gemacht. Dabei ging’s allerdings nicht ums Traben sondern ums Trampeln.

Mit einem neuen Rekord endete der diesjährige Zeitraum zur Aktion „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses. 283 aktive Radlerinnen und Radler haben insgesamt 68.834 Kilometer in einem Zeitraum von drei Wochen zurückgelegt: Die Aktion „Stadtradeln“ fand vom 5. September bis 25. September bereits zum siebten Mal in Herdecke statt und war wieder ein voller Erfolg.

Fünf Schulkinder bringen den Sieg

Nachdem die meisten Gewinnerinnen und Gewinner bereits am 8. Oktober ausgezeichnet worden waren, erhielt nun auch die „Pferde-Klasse“ von Sebastian Kirch der Werner Richard Schule ihren Preis in der Kategorie „Beste Schulklasse“. Fünf Schülerinnen und Schüler erradelten insgesamt 251 km und somit durchschnittlich 50,3 Kilometer und konnten sich damit gegen drei weitere Klassen durchsetzen. „Es ist schön zu sehen, dass durch das Projekt auch bei Schülerinnen und Schülern die Begeisterung fürs Radfahren unterstützt werden konnte“, freut sich die lokale Agendabeauftragte Sonja Fielenbach, die bei der Preisübergabe auf dem Schulhof anwesend war. Iris Wasser von der DEW 21 überreichte der Klasse einen Zuschuss für die Klassenkasse in Höhe von 100 Euro.

Im Zusammenhang mit dem „Stadtradeln“ werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herdecke zudem darum gebeten, am ADFC-Fahrradklima-Test teilzunehmen. Dabei können sie bis zum 30. November per Online-Fragebogen unter www.fahrradklima-test.adfc.de die Situation für Radfahrende in Herdecke bewerten.

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_Herdecke_und_Wetter{esc#225921229}[teaser]