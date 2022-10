Schützenkreis Ennepe-Ruhr: Königin Jenny Winterhoff gekrönt

Ennepe-Ruhr. Beim Kreiskönigsschießen des Schützenkreises EN wurde Jannick Kück neuer Jugendkönig. Neue Kreisschützenkönigin ist Jenny Winterhoff.

Nach langer Pause konnten die beiden wichtigsten Traditionsveranstaltungen des Schützenkreises Ennepe-Ruhr wieder gemeinsam ausgerichtet werden. So fand das Kreiskönigsschießen der Erwachsenen kürzlich wieder gemeinsam mit dem Kreiskönigsschießen der Jugend beim Schützenverein Herzkamp statt.

Auftakt mit Kreisjugendtag

Der Schützenkreisvorstand freute sich sehr, die Veranstaltung nach zwei Jahren abgesagter Feste endlich wieder durchführen zu können und hatte mit dem SV Herzkamp einen sehr erfahrenen Partner an der Seite. Da der amtierende Kreiskönig Christian Otto vom Herzkamper SV stammt, wurde das Fest auch dort ausgerichtet. Zunächst wurde der Kreisjugendtag unter Leitung der 1. Kreisjugendleiterin Jacqueline Schulz vom Altenvoerder SV abgehalten. Bei den Wahlen zur Kreisjugendleitung wurde Christoph Schneider vom SV Gut-Ziel Delle zum 2. Jugendleiter bestimmt. Neuer Kreisjugendsprecher wurde Pier Küster vom Voerder SV.

Jannick Kück neuer Jugendkönig

Das Vogelschießen der Jugend mit dem Luftgewehr startete danach am KK-Stand. Niklas Nolde vom Schwelmer SV durfte als scheidender Jugendkönig der vergangenen Jahre den Wettbewerb beginnen, bei dem Jugendliche um die Königswürde wetteiferten. Aber es sollte noch drei Stunden dauern, bis der Vogel fiel. Jannick Kück (SV Herzkamp) gelang der entscheidende Treffer mit dem 231. Schuss; er ist somit neuer Jugendkönig des Schützenkreises EN.

Die erfolgreichen Pfänderschützen sind Mikka Sonnenschein (Schwelmer SV, Krone), Cedric Bocks (Schwelmer SV, Zepter), Jan Bühren (Schwelmer SV, Reichsapfel), Alexandra Behrenbrock (SV Volmarstein, linker Flügel), Leonie Korten (Altenvoerder SV, rechter Flügel). Bei der abendlichen Siegerehrung wurde Jannick Kuck feierlich mit der Königskette ausgezeichnet. Alle Erfolgreichen erhielten neben einer Schützenauszeichnung Gutscheine.

Auftakt mit Baumpflanzung

Das Kreiskönigsschießen der Erwachsenen wurde vom Schützenkreisvorstandsvorsitzenden Erwin Wesner mit der traditionellen Baumpflanzung eröffnet. Der junge, klimaangepasste Baum wurde in der Nähe des Vogelstandes gepflanzt. Das Vogelschießen begann am Außenvogelstand zeitgleich mit dem Wettkampf der Jugend. 14 Könige und Königinnen nahmen zunächst am Pfänderschießen teil. Bereits nach kurzer Zeit fielen die ersten Pfänder. Aber erst gut drei Stunden später gelang es Jenny Winterhoff vom Altenvoerder SV, den Rumpf des Holzvogels abzuschießen und damit neue Kreisschützenkönigin zu werden, nachdem sie zwei Stunden zuvor bereits den linken Flügel erobern konnte.

Die Pfänder holten: Bärbel Wolter (SV Wilhelmshöhe, Krone), Ralf Stoerring (KKSV Gevelsberg, Zepter), Reinald vor der Brück (SV Schnee-Ende, Reichsapfel), Silvia Brunberg (Schwelmer SV, rechter Flügel.

Neue Königin eröffnet Schützenfest

Beim anschließenden Kreiskönigsschützenfest wurden die verdienten Schützen und Schützinnen ausgezeichnet, zunächst die Jugend, dann die Erwachsenen. Dabei wurden die Königsinsignien dem scheidenden König bzw. Jugendkönig abgenommen und die neuen Würdenträger ausgezeichnet. Ebenso wechselte der große Wanderpokal für ein Jahr den Besitzer. Auch alle Pfänderschützen erhielten Auszeichnungen. Nach Abschluss des offiziellen Teils eröffnete die neue Königin Jennifer mit ihrem erwählten Königspartner Thorsten Berger (1. Vorsitzender des Altenvoerder SV) den Tanz zum Schützenfest.

