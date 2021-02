Bildung Schulanmeldungen in Wetter in der dritten Februarwoche

Wetter. Bei den Anmeldungen an den weiterführenden Schulen gibt es einiges zu beachten. Das sind die Regeln:

Die Anmeldungen für die Klassen 5 der weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2021/2022 starten in der 3. Februarwoche. Corona bedingt laufen die Anmeldungen in diesem Jahr anders als sonst ab. Nachfolgend sind die Anmeldezeiträume und Vorgehensweisen der beiden Schulen beschrieben.

Schule am See Sekundarschule

Anmeldezeiten: Dienstag, 16. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr; Mittwoch, 17. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr; Donnerstag, 18. Februar, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr; Freitag, 19. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr.

Die Anmeldung sollte möglichst schriftlich erfolgen. Das Anmeldeformular und alle wichtigen Informationen sind auf der Internetseite der Schule (www.schuleamsee.com) hinterlegt. Die notwendigen Dokumente und die vollständig ausgefüllten Anmeldeformulare können per Post der Schule zugesandt bzw. direkt in den Postkasten der Schule (Wilhelmstraße 35, Wetter) eingeworfen werden. Wahlweise kann eine persönliche Anmeldung durch ein Elternteil erfolgen.

Hierzu ist es notwendig, vorab telefonisch einen Termin mit der Schule zu vereinbaren. Bei der Anmeldung muss eine medizinische Mund-Nasen-Maske getragen werden. Die Eltern werden gebeten, das notwendige Anmeldeformular bereits ausgefüllt vorzulegen.

Geschw.-Scholl-Gymnasium

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter wird in diesem Jahr keine persönlichen Anmeldungen durchführen. Hinweise zum diesjährigen Anmeldeverfahren und das Anmeldeformular finden die Eltern auf der Internetseite (www.gsg-wetter.de) zum Download. Der Vordruck wird von den Eltern zu Hause ausgefüllt und zusammen mit den notwendigen Dokumenten bei der Schule in der Zeit vom 17. Februar bis zum 23. Februar abgegeben oder per Post (Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28, Wetter) zugeschickt.

Allgemein

Zur Anmeldung sind neben dem Anmeldeformular außerdem folgende Unterlagen mitzubringen: Geburtsurkunde oder Stammbuch, Halbjahreszeugnis der Klasse 4 (Original) und eine Kopie des Zeugnisses, Original-Anmeldeschein (vierfach) der abgebenden Grundschule, Impfbuch oder anderweitiger Nachweis zur Masern-Immunität und gegebenenfalls Nachweis über das alleinige Sorgerecht.

Der Tag der Anmeldung hat keinen Einfluss auf die Aufnahmewahrscheinlichkeit. Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei rein schriftlichen Anmeldungen der Anmeldezeitraum eingehalten werden muss. Anmeldungen von Haupt-, Real- und Sekundarschülern, die nach Abschluss der 10. Klasse in die Sekundarstufe II (Einführungsphase) des Städtische Geschwister-Scholl-Gymnasiums überwechseln wollen, finden den entsprechenden Anmeldebogen auf der Internetseite der Schule. Dieser muss zusammen mit der Kopie des Halbjahreszeugnisses eingereicht werden. Die Anmeldung wird unter dem Vorbehalt, dass am Ende des Schuljahres das Abschlusszeugnis mit dem Qualifikationsvermerk erteilt wird, angenommen.