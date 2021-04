Schulen: Schnelltests fehlen oft noch – VER ändert Fahrplan

Über regelmäßige Schnelltests soll auch in Schulen in Wetter und Herdecke bald wieder ein Präsenzunterricht für alle Klassen möglich sein.

Ennepe-Ruhr. Während der Ennepe-Ruhr-Kreis noch auf die Lieferung von Schnelltests für einige Schulen wartet, passt die VER ihren Busfahrplan am Montag an.

An diesem Montag beginnt für große Teile der Schülerinnen und Schüler wieder der Distanzunterricht. Diese Regelung gilt zunächst bis Freitag, 16. April. Nur Abschlussjahrgänge erhalten in dieser Woche Präsenzunterricht.

Um das ändern zu können, soll es in den Schulen regelmäßige Corona-Tests geben. Die Lieferung stockt aber, wie der Ennepe-Ruhr-Kreis am Freitagnachmittag auf Anfrage mitteilte. „Für unsere Schulen sind noch keine Schnelltests angekommen.“ Gemeint sind die sechs Schulen in Trägerschaft des Kreises inklusive Berufskollegs.

Laut EN-Schulamt läuft die Verteilung der Schnelltests für Grundschulen städteweise ab. Am Freitag seien Schulen mehrerer EN-Städte (Herdecke, Wetter und Witten) beliefert worden. Weitere folgen, hieß es seitens des Landes NRW.

Weniger Busfahrten

Unterdessen wird die VER ihr Verkehrsangebot erneut an die Gegebenheiten anpassen und verkehrt ab dem 12. April nach einem eingeschränkten Schulfahrplan. Verstärkereinsatzwagen – so genannte Parallelverkehre – fahren nicht, eine Anbindung an die einzelnen Schulstandorte ist trotzdem sichergestellt. Fahrten auf den Nacht-Express-Linien 1 und 4 entfallen.

Alle Fahrmöglichkeiten gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft oder in der VER-App. Einsatzwagenfahrpläne zu den einzelnen Schulstandorten findet man auf der VER-Homepage www.ver-kehr.de.