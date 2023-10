Schutz vor Einbrechern: Abus warnt vor Gaunerzinken

Volmarstein. Die Symbole gelten als geheime Sprache der Einbrecher. Der Sicherheitsexperte aus Volmarstein gibt Tipps, wie man auf die Zeichen reagiert.

Ob ein Blatt Papier unter den Rollläden, eine kleine Kritzelei neben der Eingangstür oder ein seltsames Symbol auf dem Briefkasten: Auf den ersten Blick kaum erkennbar, tauchen diese sogenannten Gaunerzinken in letzter Zeit immer häufiger auf. Dabei sind diese kleinen „Kunstwerke“ geheime Symbole und Zeichen, die von potenziellen Einbrechern genutzt werden können, um Informationen über mögliche Ziele und Gelegenheiten auszutauschen.

In den vergangenen Monaten gab es, so teilt es das Unternehmen Abus aus Volmarstein mit, vermehrt Berichte über das Wiederauftauchen von Gaunerzinken. Sicherheitsexperten raten demnach dazu, besonders aufmerksam auf diese Zeichen zu achten. Wer eine solche Zeichnung an seinem Haus oder anderswo in der Nähe entdeckt, sollte diese fotografieren, anschließend entfernen und die Beobachtung der Polizei melden.

Auch ein Kreuz gilt als Gaunerzeichen und gibt den Einbrechern wichtige Hinweise über das potenzielle Ziel. Foto: Abus

Die geheime Sprache der Einbrecher

„Gaunerzinken können ein effektives Mittel sein, um Informationen auszutauschen oder zu prüfen, ob ein Haus oder eine Wohnung über einen bestimmten Zeitraum unbewohnt ist“, sagt Michael Bräuer vom Sicherheitsexperten Abus. Um vor möglichen Einbrüchen gesichert zu sein, rät der Weltmarktführer, sich mit entsprechenden technischen Mitteln wie mechanischen Sicherungen auszustatten. „Mit diesen lassen sich Fenster und Türen gut absichern“, so Michael Bräuer.

Um sich über weitere Möglichkeiten zu informieren, sollte man einen Termin bei einer Beratungsstelle der Kriminalpolizei oder einem Fachhändler in der Region ausmachen, empfiehlt Bräuer. „Im Rahmen eines solchen Termins wird eine sogenannte Schwachstellen-Analyse durchgeführt, über welche Wege der Einbrecher in das Objekt gelangen kann. Zum Schluss gibt es dann eine Empfehlung, mit welchen Mitteln man einen guten Schutz vor Einbrechern erzielen kann.“

Wer sich vorab über entsprechende Möglichkeiten – auch zur Nachrüstung im Bestand – informieren möchte, erhält Auskünfte auf der Webseite des Unternehmens (www.abus.com).

