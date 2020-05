Schwerer Radunfall und sechs Einsätze für Feuerwehr Herdecke

Herdecke. In Herdecke hat sich ein Mountainbiker bei einem Sturz schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr musste am Wochenende zu sechs Einsätzen ‘raus.

Schwerer Unfall: Ein 51-jähriger Radfahrer aus Herdecke fuhr am Samstagmittag mit seinem Mountainbike die Straße Brauckmanns Knapp hinunter. Beim Abbiegen in die Straße Vaerstenberg rutschte ihm das Vorderrad weg, sodass er ohne die Beteiligung weiterer Fahrzeuge oder Personen stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem war die Freiwillige Feuerwehr Herdecke am Wochenende sechsmal im Einsatz:

Los ging es am Freitagmittag um 12.28 Uhr. An der Haltestelle Eick­lohweg brannte ein Mülleimer. Kurzerhand wurde ein Verkehrspylon umgedreht, mit Wasser gefüllt, das Wasser über dem brennenden Mülleimer abgelassen und der Inhalt somit gelöscht.

Ein Brand sowie eine Explosion wurden Freitag um 14.37 Uhr aus einer Gartenanlage an der „Mühlsteinskuhle“ gemeldet. Zunächst mussten sich die Wehrleute gewaltsam Zugang verschaffen. In der Gartenanlage brannte der Rasen. Dieser wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Die Wasserversorgung wurde aus der Walter-Freitag-Straße mit B-Schläuchen sichergestellt. Ursache ist vermutlich ein weggeworfener Feuerwerkskörper. Die Polizei war vor Ort. Ein Löschzug war 45 Minuten im Einsatz.

Ein Brandmeldealarm wurde in der Nacht zu Samstag um 0.04 Uhr aus dem Gemeinschaftskrankenhaus gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Patient im Kinderhaus einen Handfeuermelder eingedrückt hatte. Der Einsatz wurde abgebrochen. Ein erweiterter Löschzug war 35 Minuten im Einsatz.

Auslaufende Betriebsmittel aus einem Auto wurde Samstag um 13.38 Uhr aus der Loerfeldstraße gemeldet. Hierzu wurde die Sondergruppe Ölspurbeseitigung alarmiert. Die Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut.

Ein brennender Grill wurde am Samstag um 18.32 Uhr aus der Augustastraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Fettbrand am Grill bereits gelöscht.

Ein Waldbrand mit Feuerschein wurde dann in der Nacht zu Sonntag um 0.41 Uhr aus der Attenbergstraße gemeldet. Die Einsatzstelle sollte sich in der Nähe des Steinbruches befinden. Der Anrufer meldete sich kurze Zeit später und teilte mit, dass es sich nicht um einen Feuerschein sondern um den Mond handeln würde. Es handelte sich um einen Alarm in guter Absicht. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. „Im Zweifel für die Sicherheit“, so die Feuerwehr.