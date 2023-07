Abkühlung bietet der Trägerverein auch bei der „Swim-Night“ am 8. Juli von 19 bis 24 Uhr an.

Naturbad Schwimmspaß im Freibad in Wetter jetzt am späten Samstag

Wetter. Am heißen Wochenende bietet der Trägerverein eine Schwimmnacht im Naturfreibad am Harkortsee an. Kleines Zusatzprogramm am Samstagabend, 8. Juli.

Ein heißes Wochenende steht an. Da trifft es sich gut, dass der Trägerverein „Unser Freibad am See“ in Wetter an diesem Samstag eine Abendaktion anbietet. Am 8. Juli steigt eine „Schwimmnacht“, die Anlage an der Gustav-Vorsteher-Straße öffnet von 19 bis 24 Uhr.

Zur „Swim-Night“, wie es neudeutsch heißt, gibt es auf dem Gelände am Harkortsee Bratwürstchen vom Grill und eine musikalische Untermalung bei Fackelschein. Der Eintritt kostet am Eingang des Naturbads vier Euro, im Vorverkauf gibt es Tickets bis 18 Uhr für drei Euro. Weitere Auskünfte gibt es auf der Facebookseite des Trägervereins und im Internet (www.naturfreibad-wetter.de).

