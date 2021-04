Schwindel und unruhige Beine: Leser fragen Arzt aus Herdecke

Dr. Sebastian Schimrigk ist am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke Leitender Arzt der Neurologie und beantwortet Lesern am 20. April Fragen zum Thema Schwindel.

Das nächste Angebot in der Fortsetzung der Medizinserie richtet sich vor allem an jene, denen häufig schwindelig ist. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen zu diesem Thema an Dr. Schimrigk haben, merken Sie sich doch bitte den 20. April vor. Am Dienstag in zwei Wochen steht der Neurologe ab 11 Uhr für telefonische Fragen zur Verfügung. Wer 02330/62-2434 wählt und bis 12 Uhr durchkommt (bitte etwas Geduld bei Besetzt-Zeichen aufbringen), erhält vom Fachmann individuelle Antworten zu womöglich bestehenden Schwindel-Problemen. Die können wegen Durchblutungsstörungen, Multipler Sklerose oder schlimmstenfalls sogar auch durch Tumore auftreten.

Zur Person Dr. Sebastian Schimrigk leitet seit Mai 2020 die Abteilung für Neurologie am Gemeinschaftskrankenhaus. Zuvor war er Chef der Klinik für Neurologie am Klinikum Lüdenscheid. Er hat in Berlin studiert und lange in Bonn gearbeitet.

Die Lokalredaktion und das Ender Krankenhaus bieten am 20. April noch einen zweiten Themenkomplex an: Am späten Vormittag können Anrufer auch Informationen zum Syndrom „Restless Legs“ (unruhige Beine) erhalten. Bewegungsdrang, Zuckungen, Kribbeln, ein Ziehen oder gar Schmerzen mit teils unangenehmen Folgen wie Schlafproblemen und Erschöpfungszustände: Auch diese Symptome sind keine Seltenheit. Sebastian Schimrigk kann beraten und Tipps geben, wie Leserinnen und Leser mit solchen Beschwerden umgehen sollten. Möglicherweise ist Eisenmangel die Ursache, dann können entsprechende Medikamente helfen.

Neurologisches Spektrum

Dr. Schimrigk hat im Laufe der Jahre viele Fachvorträge zu neurologischen Themen gehalten. Er könnte auch über Demenz, Schlaganfälle, Epilepsie, Parkinson oder Myasthenie (Ermüdung und Muskelschwäche) referieren. Am 20. April geht es in der Lesersprechstunde aber nur um Schwindel und „Restless Legs“.